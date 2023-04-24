Жители ХМАО отказываются от покупки брендовых вещей

79% жителей ХМАО считают покупку брендовых вещей нерациональной тратой денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Большинство жителей ХМАО считают покупку брендовых вещей самой нерациональной тратой денег. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter.

«Самой нерациональной тратой 79% жителей ХМАО считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а вот среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются чаще — 78%», — говорится в исследовании.

Также самыми нерациональными затратами югорчане считают покупку еды в кафе и ресторанах и посещение сеансов с психологом. «Кроме того, в топ-5 нерациональных трат вошли beauty- и SPA-услуги (44%) и свадебное путешествие (38%). Также 26% опрошенных считают нерациональным тратить зарплату на постоянные походы в кино и театр, 18% — на постоянные поездки по России и в другие страны, 15% — на еженедельный поход по магазинам (31%). А вот покупку новой машины и квартиры назвали нерациональным вложением средств только по 3% жителей региона», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о сфере с самым большим дефицитом работников в ХМАО. Нехватка кадров наблюдается в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. За первый квартал 2023 года здесь стало на 65% больше вакансий, чем в прошлом году.