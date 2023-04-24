Приставы ХМАО наказали банк, который списал у клиента всю зарплату

25 апреля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Служба судебных приставов засудила банк, который списал у жителя Покачей всю зарплату Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Служба судебных приставов засудила банк, который списал у жителя Покачей всю зарплату. Об этом сообщили в УФССП России по ХМАО. «Мужчина сообщил судебному приставу, что банк незаконно списал около 35 тысяч рублей с его заработной платы в счет погашения задолженности, при этом не оставив ему ни рубля для дальнейшего существования», — говорится в telegram-канале ведомства. Через суд приставам удалось оштрафовать банк на 50 тысяч рублей. В службе уточняют, что банк допустил административное нарушение. Поэтому часть списанных денег югорчанину вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека.

Служба судебных приставов засудила банк, который списал у жителя Покачей всю зарплату. Об этом сообщили в УФССП России по ХМАО. «Мужчина сообщил судебному приставу, что банк незаконно списал около 35 тысяч рублей с его заработной платы в счет погашения задолженности, при этом не оставив ему ни рубля для дальнейшего существования», — говорится в telegram-канале ведомства. Через суд приставам удалось оштрафовать банк на 50 тысяч рублей. В службе уточняют, что банк допустил административное нарушение. Поэтому часть списанных денег югорчанину вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека.