24 апреля 2023

Приставы ХМАО наказали банк, который списал у клиента всю зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Служба судебных приставов засудила банк, который списал у жителя Покачей всю зарплату Фото:

Служба судебных приставов засудила банк, который списал у жителя Покачей всю зарплату. Об этом сообщили в УФССП России по ХМАО.

«Мужчина сообщил судебному приставу, что банк незаконно списал около 35 тысяч рублей с его заработной платы в счет погашения задолженности, при этом не оставив ему ни рубля для дальнейшего существования», — говорится в telegram-канале ведомства. Через суд приставам удалось оштрафовать банк на 50 тысяч рублей.

В службе уточняют, что банк допустил административное нарушение. Поэтому часть списанных денег югорчанину вернули.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека.

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Служба судебных приставов засудила банк, который списал у жителя Покачей всю зарплату. Об этом сообщили в УФССП России по ХМАО. «Мужчина сообщил судебному приставу, что банк незаконно списал около 35 тысяч рублей с его заработной платы в счет погашения задолженности, при этом не оставив ему ни рубля для дальнейшего существования», — говорится в telegram-канале ведомства. Через суд приставам удалось оштрафовать банк на 50 тысяч рублей. В службе уточняют, что банк допустил административное нарушение. Поэтому часть списанных денег югорчанину вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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