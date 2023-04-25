Пермские власти предупреждают о мошенниках, вербующих в армию

При желании заключить контракт на службу лучше обратиться к официальным военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Пермского края начали распространять предупреждения о фирмах-посредниках, которые занимаются вербовкой на контрактную службу в армию. В официальных аккаунтах администраций городов в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что такие компании могут оказаться мошенниками.

«Если вы хотите поступить на военную службу по контракту, то остерегайтесь фирм-посредников. Они приглашают жителей Пермского края на контрактную службу, обещают различные суммы выплат, организовать переезд на службу в другие регионы за свой счет. Однако законодательно деятельность подобных фирм никак не регулируется, что не исключает мошеннических схем», — говорится в сообщениях.

Пермяков, желающих поступить на военную службу, чиновники приглашают в комиссариаты по месту жительства. Кроме того, подать заявление можно на сайте Министерства обороны, а также через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуг.

В России этой весной стартовала масштабная информационная кампания по набору профессиональных солдат. Сейчас в Прикамье на контрактную службу зовут граждан в возрасте от 18 до 65 лет.