Пермские власти предупреждают о мошенниках, вербующих в армию

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Юбилей областного военкомата. Курган, россия, военкомат, шеврон, армия россии
При желании заключить контракт на службу лучше обратиться к официальным военным Фото:

Власти Пермского края начали распространять предупреждения о фирмах-посредниках, которые занимаются вербовкой на контрактную службу в армию. В официальных аккаунтах администраций городов в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что такие компании могут оказаться мошенниками.

«Если вы хотите поступить на военную службу по контракту, то остерегайтесь фирм-посредников. Они приглашают жителей Пермского края на контрактную службу, обещают различные суммы выплат, организовать переезд на службу в другие регионы за свой счет. Однако законодательно деятельность подобных фирм никак не регулируется, что не исключает мошеннических схем», — говорится в сообщениях.

Пермяков, желающих поступить на военную службу, чиновники приглашают в комиссариаты по месту жительства. Кроме того, подать заявление можно на сайте Министерства обороны, а также через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуг.

В России этой весной стартовала масштабная информационная кампания по набору профессиональных солдат. Сейчас в Прикамье на контрактную службу зовут граждан в возрасте от 18 до 65 лет.

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Власти Пермского края начали распространять предупреждения о фирмах-посредниках, которые занимаются вербовкой на контрактную службу в армию. В официальных аккаунтах администраций городов в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что такие компании могут оказаться мошенниками. «Если вы хотите поступить на военную службу по контракту, то остерегайтесь фирм-посредников. Они приглашают жителей Пермского края на контрактную службу, обещают различные суммы выплат, организовать переезд на службу в другие регионы за свой счет. Однако законодательно деятельность подобных фирм никак не регулируется, что не исключает мошеннических схем», — говорится в сообщениях. Пермяков, желающих поступить на военную службу, чиновники приглашают в комиссариаты по месту жительства. Кроме того, подать заявление можно на сайте Министерства обороны, а также через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале Госуслуг. В России этой весной стартовала масштабная информационная кампания по набору профессиональных солдат. Сейчас в Прикамье на контрактную службу зовут граждан в возрасте от 18 до 65 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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