Ветеран екатеринбургской политики внезапно уходит из власти

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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, тестов виктор
Виктору Тестову 60 лет, он работает в гордуме с 2005 года Фото:

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов — один из опытнейших городских политиков — уходит из власти. Он отзовет свою кандидатуру с праймериз «Единой России», рассказал URA.RU источник, близкий к горадминистрации.

«По предварительным данным, это его личное решение», — поделился собеседник. Дозвониться до самого депутата к моменту публикации не удалось.

Опрошенные корреспондентом участники предвыборных переговоров шокированы и пока лишь строят догадки об истинных причинах выхода Тестова из борьбы. По одной из версий, единственной мотивацией остаться в думе для Тестова, работающего депутатом с 2005 года, было кресло спикера или первого вице-спикера следующего созыва с амбициозными задачами. «Но таких гарантий ему, видимо, не дали. И в таком случае ему, наверное, не очень интересно оставаться», — предположил один собеседник. Другой инсайдер допустил, что у Тестова произошло «что-то совсем личное».

Виктор Тестов работает вице-спикером думы с 2013 года. С 25 мая по 25 сентября 2018-го он был исполняющим обязанности мэра — то есть с момента досрочной отставки Евгений Ройзмана* (признан иноагентом) до назначения нового, «сильного», мэра Александра Высокинского. Тестова связывают с группой «Таганский ряд». Ее фронтмен — Анатолий Никифоров — ушел из политики в 2021 году, отказавшись переизбираться в заксобрание.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов — один из опытнейших городских политиков — уходит из власти. Он отзовет свою кандидатуру с праймериз «Единой России», рассказал URA.RU источник, близкий к горадминистрации. «По предварительным данным, это его личное решение», — поделился собеседник. Дозвониться до самого депутата к моменту публикации не удалось. Опрошенные корреспондентом участники предвыборных переговоров шокированы и пока лишь строят догадки об истинных причинах выхода Тестова из борьбы. По одной из версий, единственной мотивацией остаться в думе для Тестова, работающего депутатом с 2005 года, было кресло спикера или первого вице-спикера следующего созыва с амбициозными задачами. «Но таких гарантий ему, видимо, не дали. И в таком случае ему, наверное, не очень интересно оставаться», — предположил один собеседник. Другой инсайдер допустил, что у Тестова произошло «что-то совсем личное». Виктор Тестов работает вице-спикером думы с 2013 года. С 25 мая по 25 сентября 2018-го он был исполняющим обязанности мэра — то есть с момента досрочной отставки Евгений Ройзмана* (признан иноагентом) до назначения нового, «сильного», мэра Александра Высокинского. Тестова связывают с группой «Таганский ряд». Ее фронтмен — Анатолий Никифоров — ушел из политики в 2021 году, отказавшись переизбираться в заксобрание. *Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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