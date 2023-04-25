25 апреля 2023

Лавров заявил о новом раунде войны Запада

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров: идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом господства в мире Фото:

Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство. Вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство», — сообщил Лавров во время общения с журналистами после заседания совбеза ООН. Так он прокомментировал вопрос о формировании многополярного мира.

По мнению Сергея Лаврова, попытки Запада сохранить за собой статус мирового господства лишь замедлят становление нового мирового порядка. Однако многополярный мир рано или поздно сформируется, подчеркнул российский дипломат. Он предположил, что состав лидеров многополярного мира может представлять собой по составу современную G20.

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Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство. Вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство», — сообщил Лавров во время общения с журналистами после заседания совбеза ООН. Так он прокомментировал вопрос о формировании многополярного мира. По мнению Сергея Лаврова, попытки Запада сохранить за собой статус мирового господства лишь замедлят становление нового мирового порядка. Однако многополярный мир рано или поздно сформируется, подчеркнул российский дипломат. Он предположил, что состав лидеров многополярного мира может представлять собой по составу современную G20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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