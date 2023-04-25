В Екатеринбурге пропали двое подростков. Фото

26 апреля 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Мальчики последний раз были дома 25 апреля (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 25 апреля потерялись 11-летний Бахром Ахмедов и 14-летний Улугбек Баходур. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти двух мальчиков! Они пропали 25 апреля в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Бахрома Ахмедова: рост — 130 сантиметров, черные волосы, плотное телосложение, карие глаза. Он был одет в черную куртку, спортивный костюм и кроссовки. Приметы Улугбека: рост — 150 сантиметров, черные волосы. Мальчик был одет в черную куртку, спортивный костюм и белые кроссовки. Волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение мальчиков, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83 или +7 (800) 700-54-52. Мальчики пропали 25 апреля Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 25 апреля потерялись 11-летний Бахром Ахмедов и 14-летний Улугбек Баходур. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти двух мальчиков! Они пропали 25 апреля в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Бахрома Ахмедова: рост — 130 сантиметров, черные волосы, плотное телосложение, карие глаза. Он был одет в черную куртку, спортивный костюм и кроссовки. Приметы Улугбека: рост — 150 сантиметров, черные волосы. Мальчик был одет в черную куртку, спортивный костюм и белые кроссовки. Волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение мальчиков, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83 или +7 (800) 700-54-52.