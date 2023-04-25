25 апреля 2023

В Екатеринбурге пропали двое подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик, самокат
Мальчики последний раз были дома 25 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 25 апреля потерялись 11-летний Бахром Ахмедов и 14-летний Улугбек Баходур. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти двух мальчиков! Они пропали 25 апреля в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Бахрома Ахмедова: рост — 130 сантиметров, черные волосы, плотное телосложение, карие глаза. Он был одет в черную куртку, спортивный костюм и кроссовки.

Приметы Улугбека: рост — 150 сантиметров, черные волосы. Мальчик был одет в черную куртку, спортивный костюм и белые кроссовки.

Волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение мальчиков, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83 или +7 (800) 700-54-52.

Мальчики пропали 25 апреля
Мальчики пропали 25 апреля
Фото:

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В Екатеринбурге 25 апреля потерялись 11-летний Бахром Ахмедов и 14-летний Улугбек Баходур. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти двух мальчиков! Они пропали 25 апреля в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Бахрома Ахмедова: рост — 130 сантиметров, черные волосы, плотное телосложение, карие глаза. Он был одет в черную куртку, спортивный костюм и кроссовки. Приметы Улугбека: рост — 150 сантиметров, черные волосы. Мальчик был одет в черную куртку, спортивный костюм и белые кроссовки. Волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение мальчиков, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83 или +7 (800) 700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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