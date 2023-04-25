Sky News: в конфликте на Украине начался новый этап

26 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Конфликт между РФ и Украиной вступает в новую фазу, считает аналитик Майкл Кларк Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине вступил в новую фазу. Теперь его участники стараются вести боевые действия таким образом, чтобы обмануть и застать врасплох своего противника. Так считает военный аналитик, профессор Майкл Кларк. «Я считаю, что мы наблюдаем начало серии финтов и обманов, вероятно, с обеих сторон. <…> В этом отношении начался следующий этап конфликта», — уточняет Майкл Кларк, передает телеканал Sky News. Аналитик берет в расчет и предстоящее контрнаступление ВСУ, которое, по его словам, может преподнести сюрпризы. Тем не менее, Киеву нужно еще какое-то время на подготовку, несмотря на западную поддержку. Кларк напоминает, что ВСУ также предпринимают попытки контролировать переправы через Днепр в Херсоне. Россия уничтожает элитные подразделения ВСУ, которые должны были быть задействованы в контрнаступлении, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Американские журналисты уверены, что украинское наступление провалится. Наступление станет по сути атакой Запада против РФ, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в открытое столкновение против России, сообщает телеканал 360.

Конфликт на Украине вступил в новую фазу. Теперь его участники стараются вести боевые действия таким образом, чтобы обмануть и застать врасплох своего противника. Так считает военный аналитик, профессор Майкл Кларк. «Я считаю, что мы наблюдаем начало серии финтов и обманов, вероятно, с обеих сторон. <…> В этом отношении начался следующий этап конфликта», — уточняет Майкл Кларк, передает телеканал Sky News. Аналитик берет в расчет и предстоящее контрнаступление ВСУ, которое, по его словам, может преподнести сюрпризы. Тем не менее, Киеву нужно еще какое-то время на подготовку, несмотря на западную поддержку. Кларк напоминает, что ВСУ также предпринимают попытки контролировать переправы через Днепр в Херсоне. Россия уничтожает элитные подразделения ВСУ, которые должны были быть задействованы в контрнаступлении, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Американские журналисты уверены, что украинское наступление провалится. Наступление станет по сути атакой Запада против РФ, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в открытое столкновение против России, сообщает телеканал 360.