Конфликт на Украине вступил в новую фазу. Теперь его участники стараются вести боевые действия таким образом, чтобы обмануть и застать врасплох своего противника. Так считает военный аналитик, профессор Майкл Кларк.
«Я считаю, что мы наблюдаем начало серии финтов и обманов, вероятно, с обеих сторон. <…> В этом отношении начался следующий этап конфликта», — уточняет Майкл Кларк,
Аналитик берет в расчет и предстоящее контрнаступление ВСУ, которое, по его словам, может преподнести сюрпризы. Тем не менее, Киеву нужно еще какое-то время на подготовку, несмотря на западную поддержку. Кларк напоминает, что ВСУ также предпринимают попытки контролировать переправы через Днепр в Херсоне.
Россия уничтожает элитные подразделения ВСУ, которые должны были быть задействованы в контрнаступлении, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Американские журналисты уверены, что украинское наступление провалится. Наступление станет по сути атакой Запада против РФ, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в открытое столкновение против России, сообщает телеканал 360.
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