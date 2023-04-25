В США раскрыли отчаянный план Зеленского в конфликте с Россией

Американский офицер Шаффер: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский притворяется немощным, чтобы втянуть США в конфликт, считает Тони Шаффер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер. Подполковник считает, что планы по контрнаступлению нужны Зеленскому именно для вовлечения НАТО.

«Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса. Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны», — сообщил Тони Шаффер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Зеленский намеренно изображает беспомощность.

Информация о планируемом украинском контрнаступлении появляется в СМИ с начала года. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление начнется, как только будет позволять погода, передает «Царьград». В США заявили, что контрнаступление приведет к третьей мировой войне.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер. Подполковник считает, что планы по контрнаступлению нужны Зеленскому именно для вовлечения НАТО. «Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса. Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны», — сообщил Тони Шаффер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Зеленский намеренно изображает беспомощность. Информация о планируемом украинском контрнаступлении появляется в СМИ с начала года. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление начнется, как только будет позволять погода, передает «Царьград». В США заявили, что контрнаступление приведет к третьей мировой войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...