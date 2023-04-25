В США раскрыли отчаянный план Зеленского в конфликте с Россией

Американский офицер Шаффер: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией

25 апреля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский притворяется немощным, чтобы втянуть США в конфликт, считает Тони Шаффер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер. Подполковник считает, что планы по контрнаступлению нужны Зеленскому именно для вовлечения НАТО. «Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса. Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны», — сообщил Тони Шаффер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Зеленский намеренно изображает беспомощность. Информация о планируемом украинском контрнаступлении появляется в СМИ с начала года. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление начнется, как только будет позволять погода, передает «Царьград». В США заявили, что контрнаступление приведет к третьей мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер. Подполковник считает, что планы по контрнаступлению нужны Зеленскому именно для вовлечения НАТО. «Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства Североатлантического альянса. Именно на это рассчитывают украинцы — на прямое участие НАТО в продолжении войны», — сообщил Тони Шаффер в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он считает, что Зеленский намеренно изображает беспомощность. Информация о планируемом украинском контрнаступлении появляется в СМИ с начала года. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление начнется, как только будет позволять погода, передает «Царьград». В США заявили, что контрнаступление приведет к третьей мировой войне.