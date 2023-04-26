В Минобороны подтвердили рассылку новых повесток 26 апреля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + Военкоматы Санкт-Петербурга начали рассылку повесток для военнообязанных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Санкт-Петербурге военнообязанные получали повестки, в которых сообщалось о мерах в случае неявки военкомат. Об этом заявили в Западном военном округе (ЗВО), который находится под ведомством Минобороны РФ. «Военкоматы в Санкт-Петербурге действительно проводят рассылку повесток для военнообязанных». — передает сообщение пресс-службы ЗВО. Там добавили, что в повестках были оговорены те меры, которые могут быть применены в адрес военнообязанного в случае его неявки в военкомат. Ранее глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин сообщил, что в Санкт-Петербурге началась рассылка повесток для военнообязанных. В них шла речь об ограничительных мерах. В Санкт-Петербурге военнообязанные получали повестки, в которых сообщалось о мерах в случае неявки военкомат. Об этом заявили в Западном военном округе (ЗВО), который находится под ведомством Минобороны РФ. «Военкоматы в Санкт-Петербурге действительно проводят рассылку повесток для военнообязанных». — передает сообщение пресс-службы ЗВО. Там добавили, что в повестках были оговорены те меры, которые могут быть применены в адрес военнообязанного в случае его неявки в военкомат. Ранее глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин сообщил, что в Санкт-Петербурге началась рассылка повесток для военнообязанных. В них шла речь об ограничительных мерах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям