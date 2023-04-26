В Минобороны подтвердили рассылку новых повесток

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Военкоматы Санкт-Петербурга начали рассылку повесток для военнообязанных Фото:
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Призыв — 2023

В Санкт-Петербурге военнообязанные получали повестки, в которых сообщалось о мерах в случае неявки военкомат. Об этом заявили в Западном военном округе (ЗВО), который находится под ведомством Минобороны РФ.

«Военкоматы в Санкт-Петербурге действительно проводят рассылку повесток для военнообязанных». — передает сообщение пресс-службы ЗВО. Там добавили, что в повестках были оговорены те меры, которые могут быть применены в адрес военнообязанного в случае его неявки в военкомат.

Ранее глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин сообщил, что в Санкт-Петербурге началась рассылка повесток для военнообязанных. В них шла речь об ограничительных мерах.

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В Санкт-Петербурге военнообязанные получали повестки, в которых сообщалось о мерах в случае неявки военкомат. Об этом заявили в Западном военном округе (ЗВО), который находится под ведомством Минобороны РФ. «Военкоматы в Санкт-Петербурге действительно проводят рассылку повесток для военнообязанных». — передает сообщение пресс-службы ЗВО. Там добавили, что в повестках были оговорены те меры, которые могут быть применены в адрес военнообязанного в случае его неявки в военкомат. Ранее глава проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин сообщил, что в Санкт-Петербурге началась рассылка повесток для военнообязанных. В них шла речь об ограничительных мерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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