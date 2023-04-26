ФСБ предупредила челябинцев о предстоящих мероприятиях

Сотрудники УФСБ по Челябинской области предупредили жителей областного центра о предстоящих учениях силовых структур. В ведомстве попросили горожан соблюдать спокойствие.
«27 апреля проходят антитеррористические учения с участием сотрудников региональных силовых структур. УФСБ призывает соблюдать спокойствие, поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В ведомстве отметили, что во время учений сотрудники будут отрабатывать действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы. Также планируется применение имитационных пиротехнических и иных специальных средств.
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