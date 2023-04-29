Комарова ввела особый режим, вице-губернатор разбирался в скандале: главные события ХМАО за неделю

Наталья Комарова ввела в ХМАО противопожарный режим
Губернатор Югры Наталья Комарова ввела в регионе противопожарный режим. А вице-губернатору Алексею Шипилову пришлось разбираться в пьяном скандале подопечных. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 24 по 30 апреля.
- Губернатор ХМАО ввела с 28 апреля противопожарный режим в регионе. Возгорания в лесах начались на две недели раньше обычного. Было зафиксировано 20 ландшафтных пожаров на общей площади 650 гектаров.
- Первый вице-губернатор Алексей Шипилов разбирался в пьяном скандале со студентами программы обучения «Лидеры изменений Югры». Инцидент произошел во время учебного блока в Нижневартовске.
- ОБЭП проверит бывшего директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. Экс-чиновника и его родственника подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.
- Бывший глава Лянтора Сергей Махиня должен вернуть «золотой парашют», который он выписал себе перед отставкой. Прокуратура обязала возместить почти миллион рублей.
- Глава поселка Барсово Вячеслав Поздняков не смог оспорить решение суда об отставке. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов, в частности при трудоустройстве его падчерицы.
- В Нижневартовске экс-директора депобразования города Эдмонда Игошина прочат на пост замглавы по соцполитике. Его до недавнего времени занимала Ирина Воликовская. Игошин ушел в отставку после отпуска в Таиланде в разгар пандемии COVID-19.
- Депутата думы Югорска Антона Пантина подозревают в клевете. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и изъяли телефон.
- Наталья Комарова планирует продолжить реформу окружного правительства. Всех экономистов и бухгалтеров объединят в один департамент.
- Главы департамента строительства и ЖКХ Матвей Каров и департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев готовят зачистки топ-менеджмента своих подведомственных учреждений. Новые руководители назначены на должность недавно.
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