Челябинка выиграла Кубок России по бегу. Фото

02 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Спортсменка Овсянникова выиграла Кубок России в беге на 100 километров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Челябинска. «Александра Овсянникова из Челябинска стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Воспитанница спортшколы № 2 имени Леонида Мосеева преодолела дистанцию за семь часов 29 минут и 31 секунду, установив рекорд Челябинской области», — уточнили в пресс-службе. В мэрии дополнили, что спортсменка ранее дважды побеждала в всероссийских стартах по суточному бегу. Тренером Овсянниковой является Евгений Аллеборн. Александра Овсянникова установила рекорд по Челябинской области в беге на дистанции 100 км Фото: пресс-служба администрации города Челябинска

Челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Челябинска. «Александра Овсянникова из Челябинска стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Воспитанница спортшколы № 2 имени Леонида Мосеева преодолела дистанцию за семь часов 29 минут и 31 секунду, установив рекорд Челябинской области», — уточнили в пресс-службе. В мэрии дополнили, что спортсменка ранее дважды побеждала в всероссийских стартах по суточному бегу. Тренером Овсянниковой является Евгений Аллеборн.