Спортсменка Овсянникова выиграла Кубок России в беге на 100 километров
Челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Челябинска.
«Александра Овсянникова из Челябинска стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Воспитанница спортшколы № 2 имени Леонида Мосеева преодолела дистанцию за семь часов 29 минут и 31 секунду, установив рекорд Челябинской области», — уточнили в пресс-службе.
В мэрии дополнили, что спортсменка ранее дважды побеждала в всероссийских стартах по суточному бегу. Тренером Овсянниковой является Евгений Аллеборн.
Александра Овсянникова установила рекорд по Челябинской области в беге на дистанции 100 км
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