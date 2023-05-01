01 мая 2023

Челябинка выиграла Кубок России по бегу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "боевое развертывание". Пермь, пробежка, легкая атлетика, бегуны, тренировка, беговая дорожка, бег, бег на стадионе, пара спортсменов
Спортсменка Овсянникова выиграла Кубок России в беге на 100 километров Фото:

Челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Челябинска.

«Александра Овсянникова из Челябинска стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Воспитанница спортшколы № 2 имени Леонида Мосеева преодолела дистанцию за семь часов 29 минут и 31 секунду, установив рекорд Челябинской области», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии дополнили, что спортсменка ранее дважды побеждала в всероссийских стартах по суточному бегу. Тренером Овсянниковой является Евгений Аллеборн.

Александра Овсянникова установила рекорд по Челябинской области в беге на дистанции 100 км
Александра Овсянникова установила рекорд по Челябинской области в беге на дистанции 100 км
Фото:

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Челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Челябинска. «Александра Овсянникова из Челябинска стала чемпионкой Кубка России в беге на дистанции 100 километров. Воспитанница спортшколы № 2 имени Леонида Мосеева преодолела дистанцию за семь часов 29 минут и 31 секунду, установив рекорд Челябинской области», — уточнили в пресс-службе. В мэрии дополнили, что спортсменка ранее дважды побеждала в всероссийских стартах по суточному бегу. Тренером Овсянниковой является Евгений Аллеборн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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