02 мая 2023

Челябинца осудили за дискредитацию ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа Фото:

Жителя Южноуральска (Челябинская область) осудили за дискредитацию ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил URA.RU источник в суде, на мужчину наложили штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Мужчина под одним из постов в „ВКонтакте“ написал комментарий, дискредитирующий российскую армию и ход специальной военной операции на Украине. Также комментарий содержал негативную информацию в адрес властей, которые поддерживают проведение СВО», — рассказал источник.

Суд признал южноуральца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

В конце апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин ужесточил наказание за критику армии. Теперь жители с приобретенным гражданством могут быть лишены его за резкие высказывания в адрес ВС РФ. После утери гражданства они будут депортированы из России.

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Жителя Южноуральска (Челябинская область) осудили за дискредитацию ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил URA.RU источник в суде, на мужчину наложили штраф в размере 40 тысяч рублей. «Мужчина под одним из постов в „ВКонтакте“ написал комментарий, дискредитирующий российскую армию и ход специальной военной операции на Украине. Также комментарий содержал негативную информацию в адрес властей, которые поддерживают проведение СВО», — рассказал источник. Суд признал южноуральца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. В конце апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин ужесточил наказание за критику армии. Теперь жители с приобретенным гражданством могут быть лишены его за резкие высказывания в адрес ВС РФ. После утери гражданства они будут депортированы из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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