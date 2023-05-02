Челябинца осудили за дискредитацию ВС РФ

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Южноуральска (Челябинская область) осудили за дискредитацию ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил URA.RU источник в суде, на мужчину наложили штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Мужчина под одним из постов в „ВКонтакте“ написал комментарий, дискредитирующий российскую армию и ход специальной военной операции на Украине. Также комментарий содержал негативную информацию в адрес властей, которые поддерживают проведение СВО», — рассказал источник.

Суд признал южноуральца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

В конце апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин ужесточил наказание за критику армии. Теперь жители с приобретенным гражданством могут быть лишены его за резкие высказывания в адрес ВС РФ. После утери гражданства они будут депортированы из России.