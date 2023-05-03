Школа появится в районе ЖК Clever Park Проектная документация предоставлена Acons Group

Проект школы на 1500 мест возле Clever Park в районе парка Маяковского в Екатеринбурге получил положительное заключение государственной экспертизы. Общая площадь застройки составит семь тысяч квадратных метров, сообщили URA.RU в компании Acons Group, которая является автором проекта.

«Школа в квартале улиц Щорса — Машинная — набережная реки Исеть успешно прошла экспертизу. Это означает, что в скором времени школа войдет в государственную программу по строительству социальных объектов и будет объявлен тендер на определение подрядчика для строительства данного общеобразовательного учреждения», — говорится в сообщении компании.

Школа рассчитана на 1500 мест, 500 — для младшего звена, 1000 для учеников постарше. Общая площадь застройки составит семь тысяч квадратных метров. Рядом со школой также появится стадион, игровые площадки, зоны отдыха. У начальной школы будет отдельный трехэтажный корпус.

«Уже сегодня в Clever park предусмотрены все необходимые для детей инфраструктурные объекты […] Мы стараемся работать по принципу „все нужное рядом“. Однако муниципальной школы не хватает, и не только нам, но и всему району, который активно развивается. Успешное прохождение Госэкспертизы — важный для нас этап, мы надеемся, что строительство школы начнется в ближайшее время», — отметил генеральный директор ЖК Clever park Алексей Обрезков.