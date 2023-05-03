Свердловский поселок охватило огнем

В свердловском поселке Мартюш начался крупный пожар

Спасатели тушат пожар, охвативший траву и заброшенные дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В поселке Мартюш (Свердловская область) начался крупный пожар, который пытаются остановить спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 15:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Каменский городской округ, поселок Мартюш, улица Цветочная», — рассказали в ведомстве. Огонь охватил сухую траву и заброшенные дома на 1000 квадратных метрах. Очевидцы в социальных сетях сообщают о сложной ситуации в поселке.

На место приехали 15 спасателей, которые тушат огонь всеми имеющимися у них силами. Информации о пострадавших и приближении пожара к жилым домам не поступало.