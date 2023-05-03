Свердловский поселок охватило огнем

В свердловском поселке Мартюш начался крупный пожар
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Спасатели тушат пожар, охвативший траву и заброшенные дома Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В поселке Мартюш (Свердловская область) начался крупный пожар, который пытаются остановить спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 15:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Каменский городской округ, поселок Мартюш, улица Цветочная», — рассказали в ведомстве. Огонь охватил сухую траву и заброшенные дома на 1000 квадратных метрах. Очевидцы в социальных сетях сообщают о сложной ситуации в поселке.

На место приехали 15 спасателей, которые тушат огонь всеми имеющимися у них силами. Информации о пострадавших и приближении пожара к жилым домам не поступало.

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В поселке Мартюш (Свердловская область) начался крупный пожар, который пытаются остановить спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 15:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Каменский городской округ, поселок Мартюш, улица Цветочная», — рассказали в ведомстве. Огонь охватил сухую траву и заброшенные дома на 1000 квадратных метрах. Очевидцы в социальных сетях сообщают о сложной ситуации в поселке. На место приехали 15 спасателей, которые тушат огонь всеми имеющимися у них силами. Информации о пострадавших и приближении пожара к жилым домам не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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