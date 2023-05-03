Тело мужчины нашли возле ЖД вокзала
В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли мужчину, который, предположительно, скончался. Очевидцы сообщают, что его могли застрелить.
«Возле ЖД вокзала в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Его могли застрелить», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию позднее.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики нашли труп подростка на улице Краснолесья, 10. По данным очевидцев, он выпал из окна высотки.
Очевидцы сообщают, что мужчину могли застрелить
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