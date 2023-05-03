03 мая 2023

В Екатеринбурге возле ЖД вокзала нашли тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация эксплуатационных возможностей мобильной мойки высокого давления. Екатеринбург, железнодорожный вокзал, жд вокзал екатеринбург
Тело мужчины нашли возле ЖД вокзала Фото:

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли мужчину, который, предположительно, скончался. Очевидцы сообщают, что его могли застрелить.

«Возле ЖД вокзала в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Его могли застрелить», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию позднее.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики нашли труп подростка на улице Краснолесья, 10. По данным очевидцев, он выпал из окна высотки.

Очевидцы сообщают, что мужчину могли застрелить
Очевидцы сообщают, что мужчину могли застрелить
Фото:

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В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли мужчину, который, предположительно, скончался. Очевидцы сообщают, что его могли застрелить. «Возле ЖД вокзала в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Его могли застрелить», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию позднее. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики нашли труп подростка на улице Краснолесья, 10. По данным очевидцев, он выпал из окна высотки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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