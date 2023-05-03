В Екатеринбурге возле ЖД вокзала нашли тело мужчины. Фото

04 мая 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Тело мужчины нашли возле ЖД вокзала Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли мужчину, который, предположительно, скончался. Очевидцы сообщают, что его могли застрелить. «Возле ЖД вокзала в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Его могли застрелить», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию позднее. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики нашли труп подростка на улице Краснолесья, 10. По данным очевидцев, он выпал из окна высотки. Очевидцы сообщают, что мужчину могли застрелить Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала нашли мужчину, который, предположительно, скончался. Очевидцы сообщают, что его могли застрелить. «Возле ЖД вокзала в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Его могли застрелить», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию позднее. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики нашли труп подростка на улице Краснолесья, 10. По данным очевидцев, он выпал из окна высотки.