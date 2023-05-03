Силовики раскрыли детали убийства мужчины у вокзала Екатеринбурга

Силовики возбудили дело на таксиста, подозреваемого в убийстве мужчины у вокзала Екатеринбурга

Таксиста сразу после происшествия задержали силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Таксист, подозреваемый в убийстве знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, приехал к нему на встречу с пистолетом. Возбуждено уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве. Задержанному готовятся предъявить обвинение и доставить в екатеринбургский суд для заключения в СИЗО.

По официальным данным, перед убийством мужчины договорились встретиться у железнодорожного вокзала. На месте между ними начался конфликт, после чего таксист, предположительно, выстрелил в ногу знакомого из травматического пистолета. Мужчина погиб от потери крови.

В пресс-службе полицейского управления на транспорте по Уральскому федеральному округу уточнили, что силовики сразу после происшествия задержали предполагаемого убийцу. У него забрали пистолет и передали материалы дела в СК.

Об обнаружении тела мужчины у железнодорожного вокзала Екатеринбурга сообщили очевидцы вечером 3 мая. На место приезжали силовики.