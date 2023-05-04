Генпрокуратура Украины обвинила главу «Уральских авиалиний» в «пособничестве ведению войны»

Генпрокуратура завела уголовное дело на главу «Уральских авиалиний» (на фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральная прокуратура Украины обвинила генерального директора авиакомпании «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова по делу в «пособничестве ведению агрессивной войны». Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.

«Руководитель „Уральских авиалиний“ выполнял указания высшего руководства России и Министерства транспорта России. Использовал свое служебное положение, обеспечив выполнение подчиненными работниками задачи по своевременному и беспрепятственному осуществлению военных перевозок», — сказано в сообщении ведомства. В генпрокуратуре отметили, что рейсы авиакомпании осуществляли транспортировку мобилизованных военнослужащих и оружие в Ростов-на-Дону и Крым.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». В настоящее время комментарий получить не удалось, в компании не ответили на запрос.