Генпрокуратура Украины обвинила главу «Уральских авиалиний» в «пособничестве ведению войны»

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Интервью с Сергеем Скуратовым. Уральские Авиалинии. Екатеринбург, скуратов сергей
Генпрокуратура завела уголовное дело на главу «Уральских авиалиний» (на фото) Фото:

Генеральная прокуратура Украины обвинила генерального директора авиакомпании «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова по делу в «пособничестве ведению агрессивной войны». Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.

«Руководитель „Уральских авиалиний“ выполнял указания высшего руководства России и Министерства транспорта России. Использовал свое служебное положение, обеспечив выполнение подчиненными работниками задачи по своевременному и беспрепятственному осуществлению военных перевозок», — сказано в сообщении ведомства. В генпрокуратуре отметили, что рейсы авиакомпании осуществляли транспортировку мобилизованных военнослужащих и оружие в Ростов-на-Дону и Крым.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». В настоящее время комментарий получить не удалось, в компании не ответили на запрос.

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Генеральная прокуратура Украины обвинила генерального директора авиакомпании «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова по делу в «пособничестве ведению агрессивной войны». Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства. «Руководитель „Уральских авиалиний“ выполнял указания высшего руководства России и Министерства транспорта России. Использовал свое служебное положение, обеспечив выполнение подчиненными работниками задачи по своевременному и беспрепятственному осуществлению военных перевозок», — сказано в сообщении ведомства. В генпрокуратуре отметили, что рейсы авиакомпании осуществляли транспортировку мобилизованных военнослужащих и оружие в Ростов-на-Дону и Крым. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». В настоящее время комментарий получить не удалось, в компании не ответили на запрос.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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