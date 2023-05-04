04 мая 2023

В ХМАО из-за водителя-лихача в автобусе перевернулась коляска с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные павильоны. Сургут, остановка общественного транспорта, дзержинского, автобус на остановке
Из-за резкого поворота автобуса ребенок получил травму головы Фото:

В автобусе Нижневартовска перевернулась коляска с полуторагодовалым ребенком из-за резкого маневра водителя. Об этом в telegram-канале «Осторожно| ЮГРА» сообщила мать пострадавшего при падении малыша.

«Я села автобус № 5, поставила свою коляску с ребенком рядом с другой. При проезде по кольцу водитель резко повернул, коляска перевернулась, малыш ударился головой, а водитель ехал дальше, будто ничего не произошло», — рассказала женщина.

В администрации Нижневартовска URA.RU ответили, что в ПАТП-1 проводится служебная проверка. «Травмирование детей во время осуществления перевозок недопустимо. В ООО „ПАТП-1“ проводится служебная проверка», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель автобуса довел до слез глухонемую школьницу. За ребенка, у которого не было денег на проезд, заплатили другие пассажиры.

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В автобусе Нижневартовска перевернулась коляска с полуторагодовалым ребенком из-за резкого маневра водителя. Об этом в telegram-канале «Осторожно| ЮГРА» сообщила мать пострадавшего при падении малыша. «Я села автобус № 5, поставила свою коляску с ребенком рядом с другой. При проезде по кольцу водитель резко повернул, коляска перевернулась, малыш ударился головой, а водитель ехал дальше, будто ничего не произошло», — рассказала женщина. В администрации Нижневартовска URA.RU ответили, что в ПАТП-1 проводится служебная проверка. «Травмирование детей во время осуществления перевозок недопустимо. В ООО „ПАТП-1“ проводится служебная проверка», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель автобуса довел до слез глухонемую школьницу. За ребенка, у которого не было денег на проезд, заплатили другие пассажиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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