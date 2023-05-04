В ХМАО из-за водителя-лихача в автобусе перевернулась коляска с ребенком

Из-за резкого поворота автобуса ребенок получил травму головы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В автобусе Нижневартовска перевернулась коляска с полуторагодовалым ребенком из-за резкого маневра водителя. Об этом в telegram-канале «Осторожно| ЮГРА» сообщила мать пострадавшего при падении малыша.

«Я села автобус № 5, поставила свою коляску с ребенком рядом с другой. При проезде по кольцу водитель резко повернул, коляска перевернулась, малыш ударился головой, а водитель ехал дальше, будто ничего не произошло», — рассказала женщина.

В администрации Нижневартовска URA.RU ответили, что в ПАТП-1 проводится служебная проверка. «Травмирование детей во время осуществления перевозок недопустимо. В ООО „ПАТП-1“ проводится служебная проверка», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Владимир Сушков.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске водитель автобуса довел до слез глухонемую школьницу. За ребенка, у которого не было денег на проезд, заплатили другие пассажиры.