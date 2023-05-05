Свердловский таксист, обвиненный в убийстве у вокзала, избежал СИЗО

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Задержанный таксист отправился домой из зала суда Фото:

Свердловский таксист Владимир Власов, который, по данным силовиков, застрелил своего знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, отправлен под домашний арест. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд.

«Избрать в отношении Власова меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в решении суда. Силовики просили отправить предполагаемого убийцу в СИЗО, но суд встал на сторону обвиняемого.

Инцидент произошел вечером 3 мая. Очевидцы заметили труп у железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. Позднее бойцы ведомства задержали главного подозреваемого и вычислили, что убийство произошло после того, как он договорился со знакомым о встрече.

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Свердловский таксист Владимир Власов, который, по данным силовиков, застрелил своего знакомого у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, отправлен под домашний арест. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд. «Избрать в отношении Власова меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в решении суда. Силовики просили отправить предполагаемого убийцу в СИЗО, но суд встал на сторону обвиняемого. Инцидент произошел вечером 3 мая. Очевидцы заметили труп у железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. Позднее бойцы ведомства задержали главного подозреваемого и вычислили, что убийство произошло после того, как он договорился со знакомым о встрече.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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