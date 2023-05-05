Шойгу из-за инспекции в ЮВО пропустил заседание у Путина

Президент России провел заседание Совбеза по празднованию Дня Победы
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу не смог присутствовать на заседании Совбеза РФ Фото:

Глава Минобороны России Сергей Шойгу не смог присутствовать на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности, связанном с подготовкой празднования Дня Победы. Во время совещания Шойгу инспектировал готовность военной техники в Южном военном округе (ЮВО).

«На оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Рассматривались вопросы о подготовке празднования Дня Победы.

Шойгу не присутствовал на совещании. Во время него он проверял готовность военной техники и вооружения к выполнению задач в ЮВО. Заместитель главы Минобороны России Андрей Кузьменков показал Шойгу новые партии танков, боевых бронированных машин, которые пойдут на нужды армии России. Также Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, передает RT.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу не смог присутствовать на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности, связанном с подготовкой празднования Дня Победы. Во время совещания Шойгу инспектировал готовность военной техники в Южном военном округе (ЮВО). «На оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Рассматривались вопросы о подготовке празднования Дня Победы. Шойгу не присутствовал на совещании. Во время него он проверял готовность военной техники и вооружения к выполнению задач в ЮВО. Заместитель главы Минобороны России Андрей Кузьменков показал Шойгу новые партии танков, боевых бронированных машин, которые пойдут на нужды армии России. Также Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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