Шойгу из-за инспекции в ЮВО пропустил заседание у Путина

Глава Минобороны России Сергей Шойгу не смог присутствовать на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности, связанном с подготовкой празднования Дня Победы. Во время совещания Шойгу инспектировал готовность военной техники в Южном военном округе (ЮВО).
«На оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Рассматривались вопросы о подготовке празднования Дня Победы.
Шойгу не присутствовал на совещании. Во время него он проверял готовность военной техники и вооружения к выполнению задач в ЮВО. Заместитель главы Минобороны России Андрей Кузьменков показал Шойгу новые партии танков, боевых бронированных машин, которые пойдут на нужды армии России. Также Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!