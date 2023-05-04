04 мая 2023

Прокуратура проверит руководство челябинского нацпарка «Зигальга» и Ильменского заповедника

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, тюлюк, поселок тюлюк, национальный парк зигальга, хребет зигальга
В нацпарке «Зигальга» площать пожара составила больше 100 га Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверки из-за пожаров на особо охраняемых природных территориях «Зигальга» и Ильменского заповедника. Действиям руководства ООПТ будет дана оценка, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) дирекций „Зигальга“ и Ильменского государственного заповедника. Предстоит проверить, как ООПТ были готовы к прохождению пожароопасного сезона, наличию необходимых сил и средств тушения пожаров», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура проверит своевременность принятых руководством ООПТ мер, направленных на прекращение распространения огня. По результатам мероприятий будет решен вопрос по привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района с ночи тушат пожар на площади в 100 га. В его тушении задействовано около 100 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за туристов-сплавщиков.

Пожарные в ночь на 4 мая сумели локализовать под Миассом несколько очагов возгорания в Ильменском заповеднике. Причиной пожаров стало горение сухой травы.

URA.RU попыталось связаться с руководством нацпарка «Зигальга» и Ильменского заповедника и направило запрос. На данный момент ответа не последовало.

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Прокуратура Челябинской области начала проверки из-за пожаров на особо охраняемых природных территориях «Зигальга» и Ильменского заповедника. Действиям руководства ООПТ будет дана оценка, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) дирекций „Зигальга“ и Ильменского государственного заповедника. Предстоит проверить, как ООПТ были готовы к прохождению пожароопасного сезона, наличию необходимых сил и средств тушения пожаров», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, прокуратура проверит своевременность принятых руководством ООПТ мер, направленных на прекращение распространения огня. По результатам мероприятий будет решен вопрос по привлечению виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района с ночи тушат пожар на площади в 100 га. В его тушении задействовано около 100 человек. По предварительным данным, пожар начался из-за туристов-сплавщиков. Пожарные в ночь на 4 мая сумели локализовать под Миассом несколько очагов возгорания в Ильменском заповеднике. Причиной пожаров стало горение сухой травы. URA.RU попыталось связаться с руководством нацпарка «Зигальга» и Ильменского заповедника и направило запрос. На данный момент ответа не последовало.
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