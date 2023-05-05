05 мая 2023

Челябинские школьники собрали 500 килограммов гуманитарной помощи для бойцов на СВО

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Гуманитарный груз отправится в зону спецоперации Фото:
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Учащиеся одной из школ Челябинска собрали 500 килограммов гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

«В марте 2023 года участникам СВО я передала 230 писем от учеников данной школы. К очередной нашей поездке для военнослужащих и мобилизованных Челябинской области педагоги, родители и ученики собрали около 500 килограммов гуманитарной помощи», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Она добавила, что займется доставкой груза в зону спецоперации. В декабре 2022 года Мухометьярова увозила новогодние подарки от школьников для раненых в госпиталь Челябинска.

Ранее Мухометьярова рассказывала, что сотрудники завода по производству промышленной вентиляции «Феррум» (Златоуст, Челябинская область) пожертвовали часть заработной платы на нужды спецоперации. На эти деньги было куплено дорогостоящее оборудование для военнослужащих.

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Учащиеся одной из школ Челябинска собрали 500 килограммов гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова. «В марте 2023 года участникам СВО я передала 230 писем от учеников данной школы. К очередной нашей поездке для военнослужащих и мобилизованных Челябинской области педагоги, родители и ученики собрали около 500 килограммов гуманитарной помощи», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Она добавила, что займется доставкой груза в зону спецоперации. В декабре 2022 года Мухометьярова увозила новогодние подарки от школьников для раненых в госпиталь Челябинска. Ранее Мухометьярова рассказывала, что сотрудники завода по производству промышленной вентиляции «Феррум» (Златоуст, Челябинская область) пожертвовали часть заработной платы на нужды спецоперации. На эти деньги было куплено дорогостоящее оборудование для военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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