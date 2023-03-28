28 марта 2023

Сотрудники челябинского завода отдали часть зарплат на нужды спецоперации. Фото

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Заводчане отдали по 10% от зарплаты на нужды военнослужащих Фото:

Сотрудники завода по производству промышленной вентиляции «Феррум» (Златоуст, Челябинская область) пожертвовали часть заработной платы на нужды спецоперации. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«10% от своих заработных плат сотрудники златоустовского предприятия „Феррум“ пожертвовали на нужды СВО. Сумма получилась существенная, что позволило приобрести для военных дорогостоящее оборудование, которое позволит компенсировать потери, часто случающиеся в местах военных действий», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Передача закупленного обмундирования командиру одного из батальонов прошла на коллективном собрании. На мероприятие пришло более 250 человек. Мухометьярова уточнила, что обратилась за помощью на завод в феврале.

Ольга Мухометьярова и ее семья в марте подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. «Ниву» за 630 тысяч рублей они купили на собственные сбережения.

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Сотрудники завода по производству промышленной вентиляции «Феррум» (Златоуст, Челябинская область) пожертвовали часть заработной платы на нужды спецоперации. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «10% от своих заработных плат сотрудники златоустовского предприятия „Феррум“ пожертвовали на нужды СВО. Сумма получилась существенная, что позволило приобрести для военных дорогостоящее оборудование, которое позволит компенсировать потери, часто случающиеся в местах военных действий», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Передача закупленного обмундирования командиру одного из батальонов прошла на коллективном собрании. На мероприятие пришло более 250 человек. Мухометьярова уточнила, что обратилась за помощью на завод в феврале. Ольга Мухометьярова и ее семья в марте подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. «Ниву» за 630 тысяч рублей они купили на собственные сбережения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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