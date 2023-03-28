Заводчане отдали по 10% от зарплаты на нужды военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники завода по производству промышленной вентиляции «Феррум» (Златоуст, Челябинская область) пожертвовали часть заработной платы на нужды спецоперации. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«10% от своих заработных плат сотрудники златоустовского предприятия „Феррум“ пожертвовали на нужды СВО. Сумма получилась существенная, что позволило приобрести для военных дорогостоящее оборудование, которое позволит компенсировать потери, часто случающиеся в местах военных действий», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

Передача закупленного обмундирования командиру одного из батальонов прошла на коллективном собрании. На мероприятие пришло более 250 человек. Мухометьярова уточнила, что обратилась за помощью на завод в феврале.

Ольга Мухометьярова и ее семья в марте подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. «Ниву» за 630 тысяч рублей они купили на собственные сбережения.

Telegram-канал Ольги Мухометьяровой