Сотни домов остались без водоснабжения в Березниках из-за аварии

07 мая 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются на отсутствие воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авария на сетях водоснабжения в Березниках (Пермский край) лишила этого ресурса сотни домов. Жители города сообщают в соцсетях, что воду отключили рано утром, при этом многие не успели сделать необходимый запас. По сообщению ООО «Березниковская водоснабжающая компания» в соцсети «ВКонтакте», 7 мая «из-за отсутствия напряжения на водозаборе „Усолка“ возможно заниженное давление или полное отсутствие воды» в домах. Сообщается о массовых отключениях в больницах, местных садиках и школах. Ранее в Березниках (Пермский край) прошедший шторм оставил часть жителей без света и воды. Сразу же после окончания стихийного бедствия городские аварийные службы приступили к устранению последствий.

Авария на сетях водоснабжения в Березниках (Пермский край) лишила этого ресурса сотни домов. Жители города сообщают в соцсетях, что воду отключили рано утром, при этом многие не успели сделать необходимый запас. По сообщению ООО «Березниковская водоснабжающая компания» в соцсети «ВКонтакте», 7 мая «из-за отсутствия напряжения на водозаборе „Усолка“ возможно заниженное давление или полное отсутствие воды» в домах. Сообщается о массовых отключениях в больницах, местных садиках и школах. Ранее в Березниках (Пермский край) прошедший шторм оставил часть жителей без света и воды. Сразу же после окончания стихийного бедствия городские аварийные службы приступили к устранению последствий.