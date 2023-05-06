06 мая 2023
05 мая 2023

Сотни домов остались без водоснабжения в Березниках из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Горожане жалуются на отсутствие воды Фото:

Авария на сетях водоснабжения в Березниках (Пермский край) лишила этого ресурса сотни домов. Жители города сообщают в соцсетях, что воду отключили рано утром, при этом многие не успели сделать необходимый запас.

По сообщению ООО «Березниковская водоснабжающая компания» в соцсети «ВКонтакте», 7 мая «из-за отсутствия напряжения на водозаборе „Усолка“ возможно заниженное давление или полное отсутствие воды» в домах. Сообщается о массовых отключениях в больницах, местных садиках и школах.

Ранее в Березниках (Пермский край) прошедший шторм оставил часть жителей без света и воды. Сразу же после окончания стихийного бедствия городские аварийные службы приступили к устранению последствий.

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Авария на сетях водоснабжения в Березниках (Пермский край) лишила этого ресурса сотни домов. Жители города сообщают в соцсетях, что воду отключили рано утром, при этом многие не успели сделать необходимый запас. По сообщению ООО «Березниковская водоснабжающая компания» в соцсети «ВКонтакте», 7 мая «из-за отсутствия напряжения на водозаборе „Усолка“ возможно заниженное давление или полное отсутствие воды» в домах. Сообщается о массовых отключениях в больницах, местных садиках и школах. Ранее в Березниках (Пермский край) прошедший шторм оставил часть жителей без света и воды. Сразу же после окончания стихийного бедствия городские аварийные службы приступили к устранению последствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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