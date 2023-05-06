Власти ХМАО сообщили о ситуации с лесными пожарами в регионе

07 мая 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В ХМАО на 7 мая действующих лесных пожаров нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Власти Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в настоящее время в регионе нет действующих лесных пожаров. Информация размещена в официальном telegram-канале окружного правительства. «На территории автономного округа на данный момент нет активных лесных пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники МЧС ведут работы по дотушиванию ландшафтного возгорания в Ханты-Мансийском районе. В департаменте недропользования ХМАО сообщили, что сегодня в округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности. Ранее URA.RU сообщало, что наиболее пожароопасным районом ХМАО в МЧС назвали Кондинский район. Высокий риск возгораний в Советском, Ханты — Мансийском, Нефтеюганском районах, Урае и Югорске. Это связано с более высокой температурой и ранним таянием снега.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в настоящее время в регионе нет действующих лесных пожаров. Информация размещена в официальном telegram-канале окружного правительства. «На территории автономного округа на данный момент нет активных лесных пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники МЧС ведут работы по дотушиванию ландшафтного возгорания в Ханты-Мансийском районе. В департаменте недропользования ХМАО сообщили, что сегодня в округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности. Ранее URA.RU сообщало, что наиболее пожароопасным районом ХМАО в МЧС назвали Кондинский район. Высокий риск возгораний в Советском, Ханты — Мансийском, Нефтеюганском районах, Урае и Югорске. Это связано с более высокой температурой и ранним таянием снега.