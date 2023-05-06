Власти ХМАО сообщили о ситуации с лесными пожарами в регионе

Власти Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в настоящее время в регионе нет действующих лесных пожаров. Информация размещена в официальном telegram-канале окружного правительства.
«На территории автономного округа на данный момент нет активных лесных пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники МЧС ведут работы по дотушиванию ландшафтного возгорания в Ханты-Мансийском районе. В департаменте недропользования ХМАО сообщили, что сегодня в округе прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.
Ранее URA.RU сообщало, что наиболее пожароопасным районом ХМАО в МЧС назвали Кондинский район. Высокий риск возгораний в Советском, Ханты — Мансийском, Нефтеюганском районах, Урае и Югорске. Это связано с более высокой температурой и ранним таянием снега.
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