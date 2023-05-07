В Перми 10% женщин столкнулись с негативом работодателя на их беременность

08 мая 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Соцопрос в Перми показал, что часть работодателей негативно смотрят на беременность сотрудниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе соцопроса выяснилось, что часть работодателей в Перми негативно отреагировали на беременность работающих у них женщин. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «Исследование показало, что в Перми 10% опрошенных женщин заметили негативную реакцию работодателей на их беременность. Еще 25% сообщили о нейтральной реакции босса на новость о беременности», — рассказали в сервисе. Организаторы соцопроса выяснили, что 44% опрошенных женщин рассказали о позитивной реакции пермских работодателей на беременность сотрудниц. По словам исследователей, коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно. Шесть из десяти женщин (60%) сказали, что сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Ранее URA.RU писало, что среди самых высокооплачиваемых вакансий в Перми были: оператор асфальтной установки с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц, главный инженер проекта с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей. Ведущему программисту предлагали 140 тысяч рублей в месяц с расширенным социальным пакетом.

В ходе соцопроса выяснилось, что часть работодателей в Перми негативно отреагировали на беременность работающих у них женщин. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «Исследование показало, что в Перми 10% опрошенных женщин заметили негативную реакцию работодателей на их беременность. Еще 25% сообщили о нейтральной реакции босса на новость о беременности», — рассказали в сервисе. Организаторы соцопроса выяснили, что 44% опрошенных женщин рассказали о позитивной реакции пермских работодателей на беременность сотрудниц. По словам исследователей, коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно. Шесть из десяти женщин (60%) сказали, что сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Ранее URA.RU писало, что среди самых высокооплачиваемых вакансий в Перми были: оператор асфальтной установки с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц, главный инженер проекта с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей. Ведущему программисту предлагали 140 тысяч рублей в месяц с расширенным социальным пакетом.