В Перми 10% женщин столкнулись с негативом работодателя на их беременность

В ходе соцопроса выяснилось, что часть работодателей в Перми негативно отреагировали на беременность работающих у них женщин. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.
«Исследование показало, что в Перми 10% опрошенных женщин заметили негативную реакцию работодателей на их беременность. Еще 25% сообщили о нейтральной реакции босса на новость о беременности», — рассказали в сервисе.
Организаторы соцопроса выяснили, что 44% опрошенных женщин рассказали о позитивной реакции пермских работодателей на беременность сотрудниц. По словам исследователей, коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно. Шесть из десяти женщин (60%) сказали, что сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их.
Ранее URA.RU писало, что среди самых высокооплачиваемых вакансий в Перми были: оператор асфальтной установки с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц, главный инженер проекта с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей. Ведущему программисту предлагали 140 тысяч рублей в месяц с расширенным социальным пакетом.
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