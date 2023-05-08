Жительница Украины поблагодарила власти Сургута за возможность отметить День Победы

09 мая 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Жительница Харьковской области приехала в Сургут месяц назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Харьковской области, приехавшая в Сургут (ХМАО) месяц назад, поблагодарила власти муниципалитета за возможность снова отметить День Победы и приглашение на праздничный концерт. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Мы благодарны администрации города за билеты на концерт, за то, что мы снова можем приблизиться к этому празднику. Мы благодарны за все, что для нас сделано. Наш народ очень ждет этого и надеется, что мы все-таки опять будем отмечать День Победы», — заявила женщина. Концертные программы, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были предложены творческими коллективами Сургута. Приглашения на мероприятия в Сургутскую филармонию 5 и 8 мая получили более 340 членов семей участников СВО и около 20 беженцев из ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным

Жительница Харьковской области, приехавшая в Сургут (ХМАО) месяц назад, поблагодарила власти муниципалитета за возможность снова отметить День Победы и приглашение на праздничный концерт. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Мы благодарны администрации города за билеты на концерт, за то, что мы снова можем приблизиться к этому празднику. Мы благодарны за все, что для нас сделано. Наш народ очень ждет этого и надеется, что мы все-таки опять будем отмечать День Победы», — заявила женщина. Концертные программы, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были предложены творческими коллективами Сургута. Приглашения на мероприятия в Сургутскую филармонию 5 и 8 мая получили более 340 членов семей участников СВО и около 20 беженцев из ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным