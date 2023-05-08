08 мая 2023
07 мая 2023

Жительница Украины поблагодарила власти Сургута за возможность отметить День Победы

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Георгиевская лента. Тюмень, георгиевская лента, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Жительница Харьковской области приехала в Сургут месяц назад Фото:

Жительница Харьковской области, приехавшая в Сургут (ХМАО) месяц назад, поблагодарила власти муниципалитета за возможность снова отметить День Победы и приглашение на праздничный концерт. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«Мы благодарны администрации города за билеты на концерт, за то, что мы снова можем приблизиться к этому празднику. Мы благодарны за все, что для нас сделано. Наш народ очень ждет этого и надеется, что мы все-таки опять будем отмечать День Победы», — заявила женщина.

Концертные программы, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были предложены творческими коллективами Сургута. Приглашения на мероприятия в Сургутскую филармонию 5 и 8 мая получили более 340 членов семей участников СВО и около 20 беженцев из ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным

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Жительница Харьковской области, приехавшая в Сургут (ХМАО) месяц назад, поблагодарила власти муниципалитета за возможность снова отметить День Победы и приглашение на праздничный концерт. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «Мы благодарны администрации города за билеты на концерт, за то, что мы снова можем приблизиться к этому празднику. Мы благодарны за все, что для нас сделано. Наш народ очень ждет этого и надеется, что мы все-таки опять будем отмечать День Победы», — заявила женщина. Концертные программы, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были предложены творческими коллективами Сургута. Приглашения на мероприятия в Сургутскую филармонию 5 и 8 мая получили более 340 членов семей участников СВО и около 20 беженцев из ДНР и ЛНР. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте (ХМАО) дети из центра для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и школ подготовили поздравительные открытки и рисунки для земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Ребята пожелали военнослужащим здоровья, сил и скорейшего возвращения домой к родным
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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