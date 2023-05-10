В выходные Челябинскую область накроют ливни

В субботу в регионе пойдет дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в субботу, 13 мая, ожидается ливень. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«В ночь на субботу, 13 мая, в Челябинской области похолодает до 0, +5 градусов. Ожидаются небольшие дожди, местами умеренные, в горах и на юге региона до сильных», — сообщают синоптики.

Днем в субботу потеплеет до +10, +15 градусов. Но ливневые дожди в горах и на юге Челябинской области продолжатся. В воскресенье, 14 мая, осадки не ожидаются и прогнозируется потепление до +19 градусов, указано в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

Ранее стало известно, что в Челябинскую область 11 мая придут ночные заморозки. В большинстве районов будет наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов.