10 мая 2023

Через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветущие деревья в городе. Екатеринбург, весна, цветущие деревья
Холодный атмосферный фронт не принесет значительных осадков Фото:

Сегодня в Свердловской области ожидается приход холодного атмосферного фронта, который, однако, не принесет значительных осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, смещаясь с севера на юг. Осадки на фронте преимущественно небольшие, в пределах 1-2 миллиметров. По мере движения фронта на юг, количество осадков на нем будет уменьшаться. Через Екатеринбург фронт пройдет 11 мая днем. Вероятность осадков в городе при этом исчезающе мала», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно информации метеоролога, температура воздуха днем по региону будет в пределах +9, +14 градусов. В Екатеринбурге ожидается от 14 до 16 градусов тепла, юго-западный ветер, переходящий в северный, северо-восточный 2-7 м/с, днем порывы до 10 м/с. Днем возможен небольшой дождь.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня в Свердловской области ожидается приход холодного атмосферного фронта, который, однако, не принесет значительных осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, смещаясь с севера на юг. Осадки на фронте преимущественно небольшие, в пределах 1-2 миллиметров. По мере движения фронта на юг, количество осадков на нем будет уменьшаться. Через Екатеринбург фронт пройдет 11 мая днем. Вероятность осадков в городе при этом исчезающе мала», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно информации метеоролога, температура воздуха днем по региону будет в пределах +9, +14 градусов. В Екатеринбурге ожидается от 14 до 16 градусов тепла, юго-западный ветер, переходящий в северный, северо-восточный 2-7 м/с, днем порывы до 10 м/с. Днем возможен небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...