Через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт

11 мая 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Холодный атмосферный фронт не принесет значительных осадков Фото: Размик Закарян © URA.RU Сегодня в Свердловской области ожидается приход холодного атмосферного фронта, который, однако, не принесет значительных осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, смещаясь с севера на юг. Осадки на фронте преимущественно небольшие, в пределах 1-2 миллиметров. По мере движения фронта на юг, количество осадков на нем будет уменьшаться. Через Екатеринбург фронт пройдет 11 мая днем. Вероятность осадков в городе при этом исчезающе мала», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно информации метеоролога, температура воздуха днем по региону будет в пределах +9, +14 градусов. В Екатеринбурге ожидается от 14 до 16 градусов тепла, юго-западный ветер, переходящий в северный, северо-восточный 2-7 м/с, днем порывы до 10 м/с. Днем возможен небольшой дождь.

Сегодня в Свердловской области ожидается приход холодного атмосферного фронта, который, однако, не принесет значительных осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт, смещаясь с севера на юг. Осадки на фронте преимущественно небольшие, в пределах 1-2 миллиметров. По мере движения фронта на юг, количество осадков на нем будет уменьшаться. Через Екатеринбург фронт пройдет 11 мая днем. Вероятность осадков в городе при этом исчезающе мала», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно информации метеоролога, температура воздуха днем по региону будет в пределах +9, +14 градусов. В Екатеринбурге ожидается от 14 до 16 градусов тепла, юго-западный ветер, переходящий в северный, северо-восточный 2-7 м/с, днем порывы до 10 м/с. Днем возможен небольшой дождь.