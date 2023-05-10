10 мая 2023

В Екатеринбурге снесут почти 200 домов

Мэр Екатеринбурга распорядился снести 197 домов до 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос разрушенной больницы на Большакова. Екатеринбурга, снос здания, здание под снос
Власти города планируют снести почти 200 ветхих домов Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в городе несут почти 200 ветхих домов, Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте властей Екатеринбурга.

«Внести в постановление администрации города Екатеринбурга <…> изменение», — говорится в постановлении. Предполагается, что до 2025 года в городе снесут 197 домов, многие из которых были построены до 1950-х годов.

Больше всего объектов под снос расположено в Чкаловском районе (47 домов). В Ленинском районе таких домов всего четыре. Полный список опубликован на сайте Екатеринбурга.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в городе несут почти 200 ветхих домов, Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте властей Екатеринбурга. «Внести в постановление администрации города Екатеринбурга <…> изменение», — говорится в постановлении. Предполагается, что до 2025 года в городе снесут 197 домов, многие из которых были построены до 1950-х годов. Больше всего объектов под снос расположено в Чкаловском районе (47 домов). В Ленинском районе таких домов всего четыре. Полный список опубликован на сайте Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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