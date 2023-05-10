В Екатеринбурге снесут почти 200 домов

Власти города планируют снести почти 200 ветхих домов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в городе несут почти 200 ветхих домов, Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте властей Екатеринбурга.
«Внести в постановление администрации города Екатеринбурга <…> изменение», — говорится в постановлении. Предполагается, что до 2025 года в городе снесут 197 домов, многие из которых были построены до 1950-х годов.
Больше всего объектов под снос расположено в Чкаловском районе (47 домов). В Ленинском районе таких домов всего четыре. Полный список опубликован на сайте Екатеринбурга.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!