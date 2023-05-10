В Екатеринбурге снесут почти 200 домов

Мэр Екатеринбурга распорядился снести 197 домов до 2025 года

11 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Власти города планируют снести почти 200 ветхих домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в городе несут почти 200 ветхих домов, Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте властей Екатеринбурга. «Внести в постановление администрации города Екатеринбурга <…> изменение», — говорится в постановлении. Предполагается, что до 2025 года в городе снесут 197 домов, многие из которых были построены до 1950-х годов. Больше всего объектов под снос расположено в Чкаловском районе (47 домов). В Ленинском районе таких домов всего четыре. Полный список опубликован на сайте Екатеринбурга.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в городе несут почти 200 ветхих домов, Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте властей Екатеринбурга. «Внести в постановление администрации города Екатеринбурга <…> изменение», — говорится в постановлении. Предполагается, что до 2025 года в городе снесут 197 домов, многие из которых были построены до 1950-х годов. Больше всего объектов под снос расположено в Чкаловском районе (47 домов). В Ленинском районе таких домов всего четыре. Полный список опубликован на сайте Екатеринбурга.