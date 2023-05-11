В Челябинской области водитель из Татарстана погиб в ДТП

В Саткинском районе Челябинской области 12 мая на 1711 км автодороги Москва — Челябинск в ДТП погиб водитель отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«12 мая на 1711 км автодороги Москва — Челябинск на территории Саткинского района произошло ДТП. Предварительно водитель 1956 года рождения на автомобиле „Лада Ларгус“ выехал на встречку, где столкнулся с встречным автомобилем „Хино“ под управлением водителя 1973 года рождения. В результате водитель „Лады“ погиб на месте», — уточнили в пресс-службе.
Погибший водитель из Набережных Челнов (Республика Татарстан) имел водительский стаж с 1999 года. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
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