В Челябинской области водитель из Татарстана погиб в ДТП

12 мая 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области 12 мая на 1711 км автодороги Москва — Челябинск в ДТП погиб водитель отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «12 мая на 1711 км автодороги Москва — Челябинск на территории Саткинского района произошло ДТП. Предварительно водитель 1956 года рождения на автомобиле „Лада Ларгус“ выехал на встречку, где столкнулся с встречным автомобилем „Хино“ под управлением водителя 1973 года рождения. В результате водитель „Лады“ погиб на месте», — уточнили в пресс-службе. Погибший водитель из Набережных Челнов (Республика Татарстан) имел водительский стаж с 1999 года. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

В Саткинском районе Челябинской области 12 мая на 1711 км автодороги Москва — Челябинск в ДТП погиб водитель отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «12 мая на 1711 км автодороги Москва — Челябинск на территории Саткинского района произошло ДТП. Предварительно водитель 1956 года рождения на автомобиле „Лада Ларгус“ выехал на встречку, где столкнулся с встречным автомобилем „Хино“ под управлением водителя 1973 года рождения. В результате водитель „Лады“ погиб на месте», — уточнили в пресс-службе. Погибший водитель из Набережных Челнов (Республика Татарстан) имел водительский стаж с 1999 года. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.