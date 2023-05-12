На месте происшествия работают сотрудники полиции
В Екатеринбурге полиция эвакуировала людей из ресторана «Вкусно — и точка». Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Из „Вкусно — и точка“ по адресу Малышева, 124 экстренно вывели людей», — пишет telegram-канал «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
Из «Вкусно — и точка» эвакуировали посетителей
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