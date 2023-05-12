В Екатеринбурге полиция эвакуировала посетителей «Вкусно — и точка». Фото

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День открытых дверей "Вкусно и точка" для журналистов на Викулова 38г. Екатеринбург, быстрое питание, фастфуд, вкусно и точка
На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

В Екатеринбурге полиция эвакуировала людей из ресторана «Вкусно — и точка». Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Из „Вкусно — и точка“ по адресу Малышева, 124 экстренно вывели людей», — пишет telegram-канал «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

Из «Вкусно — и точка» эвакуировали посетителей
Из «Вкусно — и точка» эвакуировали посетителей
Фото:

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В Екатеринбурге полиция эвакуировала людей из ресторана «Вкусно — и точка». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Из „Вкусно — и точка“ по адресу Малышева, 124 экстренно вывели людей», — пишет telegram-канал «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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