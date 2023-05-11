В ХМАО вертолет «Газпром авиа» совершил экстренную посадку

В Березовском районе вертолет компании «Газпром авиа» совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Птица попала в винт самолета. Пришлось совершить экстренную посадку для осмотра судна. Пострадавших нет», — сообщил источник.
Также собеседник добавил, что борт в результате ЧП не пострадал. После осмотра пилоты подняли борт в воздух и улетели. В транспортной прокуратуре ХМАО журналисту подтвердили информацию об экстренном приземлении вертолета. В компании «Газпром авиа» отказались от комментария.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО у вертолета отказал двигатель. ЧП произошло в Березовском районе, когда вертолета Ми-8 заходил на посадку.
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