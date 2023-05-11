11 мая 2023

В ХМАО вертолет «Газпром авиа» совершил экстренную посадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Полет мальчика Артема на вертолете. Екатеринбург, вертолет, газпром, газпромавиа, ми-8, ми-8мтв-1, газпром авиа
После визуального осмотра вертолет улетел Фото:

В Березовском районе вертолет компании «Газпром авиа» совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Птица попала в винт самолета. Пришлось совершить экстренную посадку для осмотра судна. Пострадавших нет», — сообщил источник.

Также собеседник добавил, что борт в результате ЧП не пострадал. После осмотра пилоты подняли борт в воздух и улетели. В транспортной прокуратуре ХМАО журналисту подтвердили информацию об экстренном приземлении вертолета. В компании «Газпром авиа» отказались от комментария.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО у вертолета отказал двигатель. ЧП произошло в Березовском районе, когда вертолета Ми-8 заходил на посадку.

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В Березовском районе вертолет компании «Газпром авиа» совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Птица попала в винт самолета. Пришлось совершить экстренную посадку для осмотра судна. Пострадавших нет», — сообщил источник. Также собеседник добавил, что борт в результате ЧП не пострадал. После осмотра пилоты подняли борт в воздух и улетели. В транспортной прокуратуре ХМАО журналисту подтвердили информацию об экстренном приземлении вертолета. В компании «Газпром авиа» отказались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО у вертолета отказал двигатель. ЧП произошло в Березовском районе, когда вертолета Ми-8 заходил на посадку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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