Транспортная компания в ХМАО платит сотрудникам за привлечение персонала

Автотранспортная компания «Сателлит» в Мегионе платит сотрудникам за привлечение персонала. На предприятии корреспонденту URA.RU сказали, что премия за вербовку новых работников составляет три тысячи рублей.
«У нас действует акция „Приведи друга“: за каждого приведенного друга платим вознаграждение три тысячи рублей. Нужны водители с правами категории В, С, D на вахту, слесарь по ремонту автомобилей, старший механик, начальник автоколонны», — сообщили агентству на предприятии.
За месяц вахты водители получают 80 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает сотрудников, при непрерывной работе на предприятии больше трех лет платит надбавку к зарплате.
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «МИРРИКО» выплачивает премию сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Вознаграждение составляет 20 тысяч рублей.
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