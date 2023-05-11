Транспортная компания в ХМАО платит сотрудникам за привлечение персонала

12 мая 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Премия по акции «Приведи друга» составляет три тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автотранспортная компания «Сателлит» в Мегионе платит сотрудникам за привлечение персонала. На предприятии корреспонденту URA.RU сказали, что премия за вербовку новых работников составляет три тысячи рублей. «У нас действует акция „Приведи друга“: за каждого приведенного друга платим вознаграждение три тысячи рублей. Нужны водители с правами категории В, С, D на вахту, слесарь по ремонту автомобилей, старший механик, начальник автоколонны», — сообщили агентству на предприятии. За месяц вахты водители получают 80 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает сотрудников, при непрерывной работе на предприятии больше трех лет платит надбавку к зарплате. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «МИРРИКО» выплачивает премию сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Вознаграждение составляет 20 тысяч рублей.

Автотранспортная компания «Сателлит» в Мегионе платит сотрудникам за привлечение персонала. На предприятии корреспонденту URA.RU сказали, что премия за вербовку новых работников составляет три тысячи рублей. «У нас действует акция „Приведи друга“: за каждого приведенного друга платим вознаграждение три тысячи рублей. Нужны водители с правами категории В, С, D на вахту, слесарь по ремонту автомобилей, старший механик, начальник автоколонны», — сообщили агентству на предприятии. За месяц вахты водители получают 80 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает сотрудников, при непрерывной работе на предприятии больше трех лет платит надбавку к зарплате. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «МИРРИКО» выплачивает премию сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Вознаграждение составляет 20 тысяч рублей.