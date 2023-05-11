11 мая 2023

Транспортная компания в ХМАО платит сотрудникам за привлечение персонала

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия по акции «Приведи друга» составляет три тысячи рублей Фото:

Автотранспортная компания «Сателлит» в Мегионе платит сотрудникам за привлечение персонала. На предприятии корреспонденту URA.RU сказали, что премия за вербовку новых работников составляет три тысячи рублей.

«У нас действует акция „Приведи друга“: за каждого приведенного друга платим вознаграждение три тысячи рублей. Нужны водители с правами категории В, С, D на вахту, слесарь по ремонту автомобилей, старший механик, начальник автоколонны», — сообщили агентству на предприятии.

За месяц вахты водители получают 80 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает сотрудников, при непрерывной работе на предприятии больше трех лет платит надбавку к зарплате.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «МИРРИКО» выплачивает премию сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Вознаграждение составляет 20 тысяч рублей.

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Автотранспортная компания «Сателлит» в Мегионе платит сотрудникам за привлечение персонала. На предприятии корреспонденту URA.RU сказали, что премия за вербовку новых работников составляет три тысячи рублей. «У нас действует акция „Приведи друга“: за каждого приведенного друга платим вознаграждение три тысячи рублей. Нужны водители с правами категории В, С, D на вахту, слесарь по ремонту автомобилей, старший механик, начальник автоколонны», — сообщили агентству на предприятии. За месяц вахты водители получают 80 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает сотрудников, при непрерывной работе на предприятии больше трех лет платит надбавку к зарплате. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «МИРРИКО» выплачивает премию сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. Вознаграждение составляет 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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