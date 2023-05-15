Дома-памятники со всего Екатеринбурга перевезут на площадку СвЖД, но есть препятствие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом Гайдара на Набережной Рабочей Молодежи. Екатеринбург
Среди памятников, которые могут оказаться на Шувакише, называют Дом Гайдара Фото:

Архитектурные памятники Екатеринбурга могут перевезти на Шувакиш. Локацию мэру Алексею Орлову презентовали глава Железнодорожного района Виталий Першин и главный GR-щик СвЖД Алексей Гребенкин на совете неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU.

Прямо сейчас железнодорожники формируют там целый туристический кластер — с восстановлением ретро-вокзала, специальными маршрутами и обширным благоустройтсвом вокруг. По словам Орлова, сейчас в Екатеринбурге много исторических зданий, которые либо полностью разрушены и существуют лишь на бумаге, либо являются ветхими и требуют реставрации.

«Почему бы нам такие здания не воссоздать на Шувакише?» — сказал Орлов. В пример он привел Дом Гайдара рядом с Ельцин Центром. «Стоит разрушается, почему бы его не перевезти?» — повторно задался вопросом мэр.

Но необходима федеральная поддержка, отметил он. В январе 2022-го URA.RU писало, что мэрия предложила правительству РФ упростить порядок перемещения памятников и исключения их из реестров. Эту тему Орлов, отметил сам он, недавно обсуждал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В августе 2022-го в качестве места для создания исторического квартала обсуждался ландшафтный парк на Уктусе.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Архитектурные памятники Екатеринбурга могут перевезти на Шувакиш. Локацию мэру Алексею Орлову презентовали глава Железнодорожного района Виталий Першин и главный GR-щик СвЖД Алексей Гребенкин на совете неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU. Прямо сейчас железнодорожники формируют там целый туристический кластер — с восстановлением ретро-вокзала, специальными маршрутами и обширным благоустройтсвом вокруг. По словам Орлова, сейчас в Екатеринбурге много исторических зданий, которые либо полностью разрушены и существуют лишь на бумаге, либо являются ветхими и требуют реставрации. «Почему бы нам такие здания не воссоздать на Шувакише?» — сказал Орлов. В пример он привел Дом Гайдара рядом с Ельцин Центром. «Стоит разрушается, почему бы его не перевезти?» — повторно задался вопросом мэр. Но необходима федеральная поддержка, отметил он. В январе 2022-го URA.RU писало, что мэрия предложила правительству РФ упростить порядок перемещения памятников и исключения их из реестров. Эту тему Орлов, отметил сам он, недавно обсуждал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В августе 2022-го в качестве места для создания исторического квартала обсуждался ландшафтный парк на Уктусе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...