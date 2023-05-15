Дома-памятники со всего Екатеринбурга перевезут на площадку СвЖД, но есть препятствие

15 мая 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Среди памятников, которые могут оказаться на Шувакише, называют Дом Гайдара Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Архитектурные памятники Екатеринбурга могут перевезти на Шувакиш. Локацию мэру Алексею Орлову презентовали глава Железнодорожного района Виталий Першин и главный GR-щик СвЖД Алексей Гребенкин на совете неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU. Прямо сейчас железнодорожники формируют там целый туристический кластер — с восстановлением ретро-вокзала, специальными маршрутами и обширным благоустройтсвом вокруг. По словам Орлова, сейчас в Екатеринбурге много исторических зданий, которые либо полностью разрушены и существуют лишь на бумаге, либо являются ветхими и требуют реставрации. «Почему бы нам такие здания не воссоздать на Шувакише?» — сказал Орлов. В пример он привел Дом Гайдара рядом с Ельцин Центром. «Стоит разрушается, почему бы его не перевезти?» — повторно задался вопросом мэр. Но необходима федеральная поддержка, отметил он. В январе 2022-го URA.RU писало, что мэрия предложила правительству РФ упростить порядок перемещения памятников и исключения их из реестров. Эту тему Орлов, отметил сам он, недавно обсуждал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В августе 2022-го в качестве места для создания исторического квартала обсуждался ландшафтный парк на Уктусе. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Архитектурные памятники Екатеринбурга могут перевезти на Шувакиш. Локацию мэру Алексею Орлову презентовали глава Железнодорожного района Виталий Першин и главный GR-щик СвЖД Алексей Гребенкин на совете неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU. Прямо сейчас железнодорожники формируют там целый туристический кластер — с восстановлением ретро-вокзала, специальными маршрутами и обширным благоустройтсвом вокруг. По словам Орлова, сейчас в Екатеринбурге много исторических зданий, которые либо полностью разрушены и существуют лишь на бумаге, либо являются ветхими и требуют реставрации. «Почему бы нам такие здания не воссоздать на Шувакише?» — сказал Орлов. В пример он привел Дом Гайдара рядом с Ельцин Центром. «Стоит разрушается, почему бы его не перевезти?» — повторно задался вопросом мэр. Но необходима федеральная поддержка, отметил он. В январе 2022-го URA.RU писало, что мэрия предложила правительству РФ упростить порядок перемещения памятников и исключения их из реестров. Эту тему Орлов, отметил сам он, недавно обсуждал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В августе 2022-го в качестве места для создания исторического квартала обсуждался ландшафтный парк на Уктусе.