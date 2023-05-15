В Екатеринбурге загорелась квартира с ребенком

На первом этаже девятиэтажки на улице Ольховской, 27/1 в Екатеринбурге начался пожар, в котором пострадал ребенок. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«На Ольховской, 27/1 загорелась квартира, огонь перебрасывается на второй и третий этажи», — сообщил очевидец. Предположительно, внутри квартиры находился ребенок, его успели спасти.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что информация о пожаре поступила в 16:53. По данным спасателей, пострадали два человека (один взрослый и ребенок). Из девятиэтажки эвакуировали 26 человек. К месту приехали спасатели на восьми спецмашинах. Пожар удалось локализовать к 17:21. Сотрудники МЧС пытаются потушить горящие балконы.
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