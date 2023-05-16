16 мая 2023

«Уральские авиалинии» в два раза увеличат количество рейсов из Владивостока в Екатеринбург

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолеты «Уральских авиалиний„из Владивостока в Екатеринбург будут летать шесть раз в неделю Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза увеличивает количество из Владивостока в Екатеринбург. С 24 мая с Дальнего Востока на Средний Урал будет шесть рейсов в неделю вместо трех, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Владивосток.

«С 24 мая 2023 года авиакомпания „Уральские авиалинии“ наращивает частоту рейсов из Владивостока в Екатеринбург с трех до шести раз в неделю. Рейс имеет продолжение до Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

При этом «Уральские авиалинии» запускают по три рейса в неделю на популярные маршруты из Владивостока. С такой частотой самолеты будут летать в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» объявила о распродаже детских билетов со скидкой 50%. Аналогичную акцию уже запускали в прошлом году, и она пользовалась популярностью, поэтому было решено ее продлить.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза увеличивает количество из Владивостока в Екатеринбург. С 24 мая с Дальнего Востока на Средний Урал будет шесть рейсов в неделю вместо трех, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Владивосток. «С 24 мая 2023 года авиакомпания „Уральские авиалинии“ наращивает частоту рейсов из Владивостока в Екатеринбург с трех до шести раз в неделю. Рейс имеет продолжение до Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. При этом «Уральские авиалинии» запускают по три рейса в неделю на популярные маршруты из Владивостока. С такой частотой самолеты будут летать в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» объявила о распродаже детских билетов со скидкой 50%. Аналогичную акцию уже запускали в прошлом году, и она пользовалась популярностью, поэтому было решено ее продлить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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