«Уральские авиалинии» в два раза увеличат количество рейсов из Владивостока в Екатеринбург

17 мая 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Самолеты «Уральских авиалиний„из Владивостока в Екатеринбург будут летать шесть раз в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза увеличивает количество из Владивостока в Екатеринбург. С 24 мая с Дальнего Востока на Средний Урал будет шесть рейсов в неделю вместо трех, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Владивосток. «С 24 мая 2023 года авиакомпания „Уральские авиалинии“ наращивает частоту рейсов из Владивостока в Екатеринбург с трех до шести раз в неделю. Рейс имеет продолжение до Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. При этом «Уральские авиалинии» запускают по три рейса в неделю на популярные маршруты из Владивостока. С такой частотой самолеты будут летать в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» объявила о распродаже детских билетов со скидкой 50%. Аналогичную акцию уже запускали в прошлом году, и она пользовалась популярностью, поэтому было решено ее продлить.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза увеличивает количество из Владивостока в Екатеринбург. С 24 мая с Дальнего Востока на Средний Урал будет шесть рейсов в неделю вместо трех, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Владивосток. «С 24 мая 2023 года авиакомпания „Уральские авиалинии“ наращивает частоту рейсов из Владивостока в Екатеринбург с трех до шести раз в неделю. Рейс имеет продолжение до Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока. При этом «Уральские авиалинии» запускают по три рейса в неделю на популярные маршруты из Владивостока. С такой частотой самолеты будут летать в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» объявила о распродаже детских билетов со скидкой 50%. Аналогичную акцию уже запускали в прошлом году, и она пользовалась популярностью, поэтому было решено ее продлить.