Пермяка будут судить за избиение дочери и жены

17 мая 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который в течение длительного времени избивал свою жену и дочь. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В период января-февраля 2023 года обвиняемый, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям несовершеннолетнюю дочь, 2011 года рождения», — говорится на сайте. С ноября 2022 года обвиняемый начал систематически избивать свою супругу. Пермяк умышленного бил своего ребенка руками и ногами по голове и телу, чем причинял физические и психические страдания. Его будут судить по ч. 1 ст. 117 УК РФ и по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание путем нанесения побоев несовершеннолетнему). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который в течение длительного времени избивал свою жену и дочь. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В период января-февраля 2023 года обвиняемый, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям несовершеннолетнюю дочь, 2011 года рождения», — говорится на сайте. С ноября 2022 года обвиняемый начал систематически избивать свою супругу. Пермяк умышленного бил своего ребенка руками и ногами по голове и телу, чем причинял физические и психические страдания. Его будут судить по ч. 1 ст. 117 УК РФ и по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание путем нанесения побоев несовершеннолетнему). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.