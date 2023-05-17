Пермяка будут судить за избиение дочери и жены

В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который в течение длительного времени избивал свою жену и дочь. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«В период января-февраля 2023 года обвиняемый, используя малозначительные поводы, систематически подвергал побоям несовершеннолетнюю дочь, 2011 года рождения», — говорится на сайте. С ноября 2022 года обвиняемый начал систематически избивать свою супругу.
Пермяк умышленного бил своего ребенка руками и ногами по голове и телу, чем причинял физические и психические страдания. Его будут судить по ч. 1 ст. 117 УК РФ и по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание путем нанесения побоев несовершеннолетнему). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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