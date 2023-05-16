16 мая 2023

В школы и детсады Пыть-Яха пришло сообщение о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, детская мебель, группа в детском саду
Сообщение о бомбе пришло сразу во все школы и детские сады Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) силовики и экстренные службы города обследовали все детские сады и школы города в поисках взрывного устройства после сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«После сообщения о минировании пришлось эвакуировать все школы и детские сады города. Объекты были обследованы сотрудниками спецслужб. Взрывного устройства не обнаружено», — сообщил источник.

Как рассказал собеседник, сообщение о минировании поступило около трех часов. Анонимка пришла сразу во все образовательные учреждения города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали образовательные учреждения. Анонимка пришла в школу № 14 и политехнический колледж.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) силовики и экстренные службы города обследовали все детские сады и школы города в поисках взрывного устройства после сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «После сообщения о минировании пришлось эвакуировать все школы и детские сады города. Объекты были обследованы сотрудниками спецслужб. Взрывного устройства не обнаружено», — сообщил источник. Как рассказал собеседник, сообщение о минировании поступило около трех часов. Анонимка пришла сразу во все образовательные учреждения города. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали образовательные учреждения. Анонимка пришла в школу № 14 и политехнический колледж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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