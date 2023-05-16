В школы и детсады Пыть-Яха пришло сообщение о минировании

В Пыть-Яхе (ХМАО) силовики и экстренные службы города обследовали все детские сады и школы города в поисках взрывного устройства после сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.
«После сообщения о минировании пришлось эвакуировать все школы и детские сады города. Объекты были обследованы сотрудниками спецслужб. Взрывного устройства не обнаружено», — сообщил источник.
Как рассказал собеседник, сообщение о минировании поступило около трех часов. Анонимка пришла сразу во все образовательные учреждения города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали образовательные учреждения. Анонимка пришла в школу № 14 и политехнический колледж.
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