17 мая 2023

В больницы Екатеринбурга завезли популярный препарат, который не купить в аптеках

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн». Челябинск, медсестра, лекарства, больница
«Гриппферон» в форме спрея завезли в больницы уральской столицы Фото:

В медицинские учреждения Екатеринбурга поставили популярный противовирусный препарат «Гриппферон» в форме спрея. В аптеках уральской столицы препарат не продается. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В больницы города привезли спрей „Гриппферон“. Данный препарат в такой форме не продается в аптеках Екатеринбурга уже давно. Раньше в медучреждения поставляли этот препарат в форме капель», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация». Оперативный комментарий получить не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.

«Гриппферон» — средство для местного применения. Обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Применяют в качестве профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.

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В медицинские учреждения Екатеринбурга поставили популярный противовирусный препарат «Гриппферон» в форме спрея. В аптеках уральской столицы препарат не продается. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В больницы города привезли спрей „Гриппферон“. Данный препарат в такой форме не продается в аптеках Екатеринбурга уже давно. Раньше в медучреждения поставляли этот препарат в форме капель», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация». Оперативный комментарий получить не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил. «Гриппферон» — средство для местного применения. Обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Применяют в качестве профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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