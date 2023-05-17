В больницы Екатеринбурга завезли популярный препарат, который не купить в аптеках

В медицинские учреждения Екатеринбурга поставили популярный противовирусный препарат «Гриппферон» в форме спрея. В аптеках уральской столицы препарат не продается. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«В больницы города привезли спрей „Гриппферон“. Данный препарат в такой форме не продается в аптеках Екатеринбурга уже давно. Раньше в медучреждения поставляли этот препарат в форме капель», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация». Оперативный комментарий получить не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.
«Гриппферон» — средство для местного применения. Обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Применяют в качестве профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.
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