Помощник челябинского криминального авторитета предстанет перед судом за убийство

Суд рассмотрит материалы, связанные с преступлениями Давида Совнукаева Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Еткульского района, обвиняемых в убийстве и вымогательстве. По данным URA.RU, одним из них является помощник криминального авторитета Сергея Афанасьева — Давид Совнукаев.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона, обвиняемых по ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ („Вымогательство“), п. „б“ ч. 4 ст. 226 УК РФ („Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов“), ч.1 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, мужчины совершали преступления на территории района на протяжении нескольких месяцев 2022 года. В марте они вымогали 100 тысяч рублей у местного жителя. Они выдумали историю о распространении потерпевшим наркотических средств, и грозили рассказать эту версию правоохранителям. В апреле того же года Совнукаев с партнером напали на другого жителя села Еманжелинка, забрали принадлежащий ему пистолет и требовали выкуп за его возращение. В июле Совнукаев, действуя в одиночку, зарезал одного из знакомых.

К чести Совнукаева, сразу после убийства знакомого он позвонил в правоохранительные органы и признался в содеянном. При этом следствие восприняло это заявление скептически. Поводом для этого стало то, что ранее Совнукаев пытался взять на себя вину своего шефа, Сергея Афанасьева, признанного виновным в смертельном наезде на пенсионерку. При этом на заседания суда в качестве свидетеля Совнукаев не являлся. А Афанасьев и вовсе скрылся от следствия после оглашения приговора и был объявлен в розыск.

Афанасьев известен в криминальных кругах под кличкой Качок. Его называют смотрящим за Еманжелинском и Коркинским районами. Несколько раз он отбывал сроки в колониях за вымогательство. Совнукаев отбывал наказания вместе с ним.