В Свердловской области приостановили выпуск колбасы из-за пожара

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., колбаса
На фабрике «Курико» устраняют последствия пожара 17 мая Фото:

Из-за пожара на фабрике в поселке Буланаш (Свердловская область) компания «Курико» на несколько дней приостановила производство. Восстановить его планируется через 2-3 дня, когда устранят последствия пожара, рассказал URA.RU источник на предприятии.

«Поставлена задача в ближайшие 2-3 дня начать работать в полном объеме — восстановить электропроводку, систему подачи воды. Основное оборудование и цех убоя остались целыми, затронуло цех готовой продукции — холодильное оборудование и вот это все. Сейчас на участке идет уборка, все чистят», — поделился собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Курико», но на момент публикации ответ не поступил. Пожар на фабрике компании произошел 17 мая. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров, сгорели кровля, оборудование, готовая продукция. В тушении пожара участвовали семь единиц техники и 22 спасателя.

Сеть «Курико» насчитывает более 50 магазинов в Свердловской области. В ассортименте компании 180 наименований — ветчина, колбаса, рулеты, паштеты и другое.

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Из-за пожара на фабрике в поселке Буланаш (Свердловская область) компания «Курико» на несколько дней приостановила производство. Восстановить его планируется через 2-3 дня, когда устранят последствия пожара, рассказал URA.RU источник на предприятии. «Поставлена задача в ближайшие 2-3 дня начать работать в полном объеме — восстановить электропроводку, систему подачи воды. Основное оборудование и цех убоя остались целыми, затронуло цех готовой продукции — холодильное оборудование и вот это все. Сейчас на участке идет уборка, все чистят», — поделился собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Курико», но на момент публикации ответ не поступил. Пожар на фабрике компании произошел 17 мая. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров, сгорели кровля, оборудование, готовая продукция. В тушении пожара участвовали семь единиц техники и 22 спасателя. Сеть «Курико» насчитывает более 50 магазинов в Свердловской области. В ассортименте компании 180 наименований — ветчина, колбаса, рулеты, паштеты и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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