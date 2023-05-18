В Свердловской области приостановили выпуск колбасы из-за пожара

Из-за пожара на фабрике в поселке Буланаш (Свердловская область) компания «Курико» на несколько дней приостановила производство. Восстановить его планируется через 2-3 дня, когда устранят последствия пожара, рассказал URA.RU источник на предприятии.
«Поставлена задача в ближайшие 2-3 дня начать работать в полном объеме — восстановить электропроводку, систему подачи воды. Основное оборудование и цех убоя остались целыми, затронуло цех готовой продукции — холодильное оборудование и вот это все. Сейчас на участке идет уборка, все чистят», — поделился собеседник.
URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Курико», но на момент публикации ответ не поступил. Пожар на фабрике компании произошел 17 мая. По данным МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров, сгорели кровля, оборудование, готовая продукция. В тушении пожара участвовали семь единиц техники и 22 спасателя.
Сеть «Курико» насчитывает более 50 магазинов в Свердловской области. В ассортименте компании 180 наименований — ветчина, колбаса, рулеты, паштеты и другое.
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