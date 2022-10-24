24 октября 2022

В Госдуме предложили амнистировать осужденных в новых регионах России

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма
Амнистировать могут осужденных за получение гражданства РФ, рассказал Сергей Леонов Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Депутаты ЛДПР предложили амнистировать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму РФ в ближайшее время.

Депутаты фракции ЛДПР предложили установить в новых регионах России единое правовое пространство, сообщают «Известия». «В случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ», — говорится в документе.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил, что инициатива, по сути, вводит амнистию для осужденных по Уголовному кодексу Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. «Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ», — объяснил парламентарий.

Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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Депутаты ЛДПР предложили амнистировать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму РФ в ближайшее время. Депутаты фракции ЛДПР предложили установить в новых регионах России единое правовое пространство, сообщают «Известия». «В случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ», — говорится в документе. Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил, что инициатива, по сути, вводит амнистию для осужденных по Уголовному кодексу Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. «Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ», — объяснил парламентарий. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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