В Госдуме предложили амнистировать осужденных в новых регионах России

25 октября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Амнистировать могут осужденных за получение гражданства РФ, рассказал Сергей Леонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Депутаты ЛДПР предложили амнистировать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму РФ в ближайшее время. Депутаты фракции ЛДПР предложили установить в новых регионах России единое правовое пространство, сообщают «Известия». «В случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ», — говорится в документе. Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил, что инициатива, по сути, вводит амнистию для осужденных по Уголовному кодексу Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. «Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ», — объяснил парламентарий. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

Депутаты ЛДПР предложили амнистировать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, осужденных за преступления, непредусмотренные российским законодательством. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму РФ в ближайшее время. Депутаты фракции ЛДПР предложили установить в новых регионах России единое правовое пространство, сообщают «Известия». «В случае, если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ», — говорится в документе. Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил, что инициатива, по сути, вводит амнистию для осужденных по Уголовному кодексу Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. «Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ», — объяснил парламентарий. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.