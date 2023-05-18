Жители поселка Черноисточинск Свердловской области жалуются на мусорные завалы

Из-за мусора уже случался пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Черноисточинск Горноуральского городского округа Свердловской области жалуются на кучи мусора на улице и бездействие администрации. Жители опасаются возникновения пожаров на месте свалки.

«Черноисточинск, улица Максима Горького, 70. У нас экологическая катастрофа, администрация поселка бездействует. Люди оказались заложниками ситуации и живут словно на пороховой бочке. Два раза уже был пожар и местные жители сами его тушили, чтобы отстоять свое жилище», — приводит слова местной жительницы «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «Вконтакте».

Жительница также отметила, что из-за завалов мусора спецтехника управляющей компании с трудом подъезжает к бакам. «Справедливости ради, замечу, что управляющая компания свою работу выполняет, баки с мусором периодически опустошает, несмотря на то, что подъехать туда спецтехнике уже практически невозможно», — добавила жительница поселка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию поселка для получения комментария по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о незаконных свалках в Свердловской области. Коммунальные службы назвали Невьянск и Нижний Тагил лидерами по числу несанкционированных свалок.