18 мая 2023

Свердловчане пожаловались на мусорный коллапс. Фото

Жители поселка Черноисточинск Свердловской области жалуются на мусорные завалы
© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане. Керамзитный посёлок. Курган , строительный мусор, цыганский поселок
Из-за мусора уже случался пожар Фото:

Жители поселка Черноисточинск Горноуральского городского округа Свердловской области жалуются на кучи мусора на улице и бездействие администрации. Жители опасаются возникновения пожаров на месте свалки.

«Черноисточинск, улица Максима Горького, 70. У нас экологическая катастрофа, администрация поселка бездействует. Люди оказались заложниками ситуации и живут словно на пороховой бочке. Два раза уже был пожар и местные жители сами его тушили, чтобы отстоять свое жилище», — приводит слова местной жительницы «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «Вконтакте».

Жительница также отметила, что из-за завалов мусора спецтехника управляющей компании с трудом подъезжает к бакам. «Справедливости ради, замечу, что управляющая компания свою работу выполняет, баки с мусором периодически опустошает, несмотря на то, что подъехать туда спецтехнике уже практически невозможно», — добавила жительница поселка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию поселка для получения комментария по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о незаконных свалках в Свердловской области. Коммунальные службы назвали Невьянск и Нижний Тагил лидерами по числу несанкционированных свалок.

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Жители поселка Черноисточинск Горноуральского городского округа Свердловской области жалуются на кучи мусора на улице и бездействие администрации. Жители опасаются возникновения пожаров на месте свалки. «Черноисточинск, улица Максима Горького, 70. У нас экологическая катастрофа, администрация поселка бездействует. Люди оказались заложниками ситуации и живут словно на пороховой бочке. Два раза уже был пожар и местные жители сами его тушили, чтобы отстоять свое жилище», — приводит слова местной жительницы «Инцидент Нижний Тагил» соцсети «Вконтакте». Жительница также отметила, что из-за завалов мусора спецтехника управляющей компании с трудом подъезжает к бакам. «Справедливости ради, замечу, что управляющая компания свою работу выполняет, баки с мусором периодически опустошает, несмотря на то, что подъехать туда спецтехнике уже практически невозможно», — добавила жительница поселка. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию поселка для получения комментария по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о незаконных свалках в Свердловской области. Коммунальные службы назвали Невьянск и Нижний Тагил лидерами по числу несанкционированных свалок.
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