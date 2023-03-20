У трамвая повреждены три стекла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили по окнам трамвая маршрута № 27 на перекрестке улиц Куйбышева и Московской. Об этом сообщили очевидцы в одном из telegram-каналов.

«На перекрестке Куйбышева и Московской обстреляли трамвай на остановке. Стреляли из автомобиля, который ехал по Московской», — сообщила пассажирка трамвая Евгения в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Свидетельница происшествия сообщила, что пострадавших не было, трамвайное движение было остановлено. «Все пассажиры, водитель и кондуктор живы здоровы. Разбито оказалось три стекла, два смотровых и одно в двери трамвая», — добавила Евгения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В пресс-группе УВД города сообщили, что подробности инцидента выясняются.

Обновлено в 21:10 (московское время):

В пресс-группе УВД Екатеринбурга дали комментарий по происшествию. «На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — сообщили в полиции.