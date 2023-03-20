В Екатеринбурге неизвестные выстрелили по окнам трамвая маршрута № 27 на перекрестке улиц Куйбышева и Московской. Об этом сообщили очевидцы в одном из telegram-каналов.
«На перекрестке Куйбышева и Московской обстреляли трамвай на остановке. Стреляли из автомобиля, который ехал по Московской», — сообщила пассажирка трамвая Евгения в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Свидетельница происшествия сообщила, что пострадавших не было, трамвайное движение было остановлено. «Все пассажиры, водитель и кондуктор живы здоровы. Разбито оказалось три стекла, два смотровых и одно в двери трамвая», — добавила Евгения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В пресс-группе УВД города сообщили, что подробности инцидента выясняются.
Обновлено в 21:10 (московское время):
В пресс-группе УВД Екатеринбурга дали комментарий по происшествию. «На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — сообщили в полиции.
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