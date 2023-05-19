В Копейске откроют мемориальную доску в честь погибшего на спецоперации

20 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Памятная доска появится в школе, где учился боец, погибший в зоне СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мемориальная доска в память о погибшем на спецоперации бойце Антоне Банщикове появится в Копейске (Челябинская область) на здании школы №32 в поселке Железнодорожном. Об этом говорится в решении собрания депутатов Копейского городского округа. «Установить мемориальную доску на здании МОУ „Средняя общеобразовательная школа № 32“ (филиал) в поселке Железнодорожный, улица Ильфа, 8. Назначить торжественное открытие мемориальной доски на 23 мая 2023 года», — говорится в решении собрания депутатов Копейска. В документе указано, что доска устанавливается за счет пожертвований добровольцев. На ней будет указано, что в школе учился кавалер двух орденов мужества, медали за воинские заслуги и отличник воинской службы Антон Банщиков. Ранее сообщалось, что 5 мая в Копейске в школе №48 открыли мемориальную доску в память о герое СВО Максиме Занине. Всего в городе планируется открыть четыре доски в память о погибших в СВО.

Мемориальная доска в память о погибшем на спецоперации бойце Антоне Банщикове появится в Копейске (Челябинская область) на здании школы №32 в поселке Железнодорожном. Об этом говорится в решении собрания депутатов Копейского городского округа. «Установить мемориальную доску на здании МОУ „Средняя общеобразовательная школа № 32“ (филиал) в поселке Железнодорожный, улица Ильфа, 8. Назначить торжественное открытие мемориальной доски на 23 мая 2023 года», — говорится в решении собрания депутатов Копейска. В документе указано, что доска устанавливается за счет пожертвований добровольцев. На ней будет указано, что в школе учился кавалер двух орденов мужества, медали за воинские заслуги и отличник воинской службы Антон Банщиков. Ранее сообщалось, что 5 мая в Копейске в школе №48 открыли мемориальную доску в память о герое СВО Максиме Занине. Всего в городе планируется открыть четыре доски в память о погибших в СВО.