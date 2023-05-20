Житель Перми сел в тюрьму на два года из-за трех краж

По приговору Пермского районного суда житель столицы края отправился в колонию строгого режима на два года из-за трех краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Пермяк занимался услугами по строительству в Сылвенском сельском поселении. Проживая на даче у потерпевшей, имел доступ к электроинструментам, которые затем и украл», — уточнила пресс-служба ведомства.
По информации полиции, в один из дней злоумышленник похитил циркулярную пилу, перфоратор, угловую шлифмашину, дрель-шуруповерт и орбитально-шлифовальную машину. Ущерб составил по данным полиции свыше 90 тысяч рублей.
«В ходе следствия 39-летний пермяк сознался в еще одной краже. Во время распития спиртного он похитил у собутыльника сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей и скрылся», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что житель Перми украл из цветочного магазина 113 роз и две больших плюшевых игрушки ради возлюбленной. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей.
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