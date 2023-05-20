20 мая 2023
19 мая 2023

Житель Перми сел в тюрьму на два года из-за трех краж

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Пермяк получил два года тюрьмы за кражу инструментов и телефона Фото:

По приговору Пермского районного суда житель столицы края отправился в колонию строгого режима на два года из-за трех краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Пермяк занимался услугами по строительству в Сылвенском сельском поселении. Проживая на даче у потерпевшей, имел доступ к электроинструментам, которые затем и украл», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации полиции, в один из дней злоумышленник похитил циркулярную пилу, перфоратор, угловую шлифмашину, дрель-шуруповерт и орбитально-шлифовальную машину. Ущерб составил по данным полиции свыше 90 тысяч рублей.

«В ходе следствия 39-летний пермяк сознался в еще одной краже. Во время распития спиртного он похитил у собутыльника сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей и скрылся», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что житель Перми украл из цветочного магазина 113 роз и две больших плюшевых игрушки ради возлюбленной. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей.

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По приговору Пермского районного суда житель столицы края отправился в колонию строгого режима на два года из-за трех краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Пермяк занимался услугами по строительству в Сылвенском сельском поселении. Проживая на даче у потерпевшей, имел доступ к электроинструментам, которые затем и украл», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации полиции, в один из дней злоумышленник похитил циркулярную пилу, перфоратор, угловую шлифмашину, дрель-шуруповерт и орбитально-шлифовальную машину. Ущерб составил по данным полиции свыше 90 тысяч рублей. «В ходе следствия 39-летний пермяк сознался в еще одной краже. Во время распития спиртного он похитил у собутыльника сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей и скрылся», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что житель Перми украл из цветочного магазина 113 роз и две больших плюшевых игрушки ради возлюбленной. Ущерб предпринимателю составил более 38 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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