20 мая 2023
19 мая 2023

В ХМАО пожарные тушат трехэтажный дачный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено все строение Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) днем 21 мая загорелся дачный дом в поселке Дивный. В пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

«21 мая в 15:36 поступил вызов о возгорании дачного дома и хозяйственной постройки в поселке Дивный СОТ „Энергетик-2“ в Нижневартовске. На момент прибытия пожарных в 15:53 огнем был охвачен весь дом на площади 125 квадратных метров. В 16:30 сотрудники МЧС сообщили о локализации возгорания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в тушении пожара принимают участие 6 единиц техники и 28 человек личного состава. Точная информация по ущербу и пострадавшим будет предоставлена после ликвидации возгорания и проведения необходимых мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) из-за поджога выгорело 1200 квадратных метров лесного массива. В 2020 году этот участок леса уже горел. В тушении принимало участие 19 сотрудников пожарной охраны. Привлекалось 4 единицы техники.

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В Нижневартовске (ХМАО) днем 21 мая загорелся дачный дом в поселке Дивный. В пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. «21 мая в 15:36 поступил вызов о возгорании дачного дома и хозяйственной постройки в поселке Дивный СОТ „Энергетик-2“ в Нижневартовске. На момент прибытия пожарных в 15:53 огнем был охвачен весь дом на площади 125 квадратных метров. В 16:30 сотрудники МЧС сообщили о локализации возгорания», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что в тушении пожара принимают участие 6 единиц техники и 28 человек личного состава. Точная информация по ущербу и пострадавшим будет предоставлена после ликвидации возгорания и проведения необходимых мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) из-за поджога выгорело 1200 квадратных метров лесного массива. В 2020 году этот участок леса уже горел. В тушении принимало участие 19 сотрудников пожарной охраны. Привлекалось 4 единицы техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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