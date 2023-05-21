В свердловском городе ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды

22 мая 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

В Ивделе на железнодорожных переездах организуют реверсивное движение 22 и 25 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) 22 и 25 мая ограничат движение автомобилистов на железнодорожных переездах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа. «На железнодорожном переезде Ивдель-4 (Першино-Пыновка) с 9 до 17 часов 22 мая будут проводиться работы по замене резинокордового настила и замене негодных шпал и скреплений, а также проверку рельсов средствами дефектоскопии. Реверсивное движение будет осуществляться по одной половине переезда», — сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа. Кроме этого 25 мая с 9:30 до 18 часов на железнодорожном переезде по улице Матросова также будут производиться ремонтные работы. Для автомобилистов организуют реверсивное движение по одной половине переезда.

В Ивделе (Свердловская область) 22 и 25 мая ограничат движение автомобилистов на железнодорожных переездах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа. «На железнодорожном переезде Ивдель-4 (Першино-Пыновка) с 9 до 17 часов 22 мая будут проводиться работы по замене резинокордового настила и замене негодных шпал и скреплений, а также проверку рельсов средствами дефектоскопии. Реверсивное движение будет осуществляться по одной половине переезда», — сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа. Кроме этого 25 мая с 9:30 до 18 часов на железнодорожном переезде по улице Матросова также будут производиться ремонтные работы. Для автомобилистов организуют реверсивное движение по одной половине переезда.