21 мая 2023

В свердловском городе ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды

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Поездка Алексея Текслера в Советский район. Челябинск, железнодорожный переезд, шлагбаум, железная дорога
В Ивделе на железнодорожных переездах организуют реверсивное движение 22 и 25 мая Фото:

В Ивделе (Свердловская область) 22 и 25 мая ограничат движение автомобилистов на железнодорожных переездах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа.

«На железнодорожном переезде Ивдель-4 (Першино-Пыновка) с 9 до 17 часов 22 мая будут проводиться работы по замене резинокордового настила и замене негодных шпал и скреплений, а также проверку рельсов средствами дефектоскопии. Реверсивное движение будет осуществляться по одной половине переезда», — сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа.

Кроме этого 25 мая с 9:30 до 18 часов на железнодорожном переезде по улице Матросова также будут производиться ремонтные работы. Для автомобилистов организуют реверсивное движение по одной половине переезда.

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В Ивделе (Свердловская область) 22 и 25 мая ограничат движение автомобилистов на железнодорожных переездах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа. «На железнодорожном переезде Ивдель-4 (Першино-Пыновка) с 9 до 17 часов 22 мая будут проводиться работы по замене резинокордового настила и замене негодных шпал и скреплений, а также проверку рельсов средствами дефектоскопии. Реверсивное движение будет осуществляться по одной половине переезда», — сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа. Кроме этого 25 мая с 9:30 до 18 часов на железнодорожном переезде по улице Матросова также будут производиться ремонтные работы. Для автомобилистов организуют реверсивное движение по одной половине переезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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